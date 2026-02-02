Черкассы и область подверглись массированной атаке рф дронами: четверо пострадавших
Киев • УНН
Ночью Черкасская область подверглась массированной атаке вражеских БПЛА, что привело к пожарам в областном центре и других локациях. По предварительным данным, четыре человека получили травмы.
Черкасская область ночью подверглась массированной атаке рф дронами, в том числе Черкассы, известно о 4 пострадавших, сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram, пишет УНН.
Тяжелая ночь для Черкасской области. рф устроила нам массированную атаку с неба. Фиксируем падение вражеских БПЛА на ряде локаций. В частности, в областном центре. В результате чего возникли пожары. По предварительным данным, имеем четырех травмированных
Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко уточнил в Telegram, что "в Черкассах зафиксировано падение вражеских БПЛА на нескольких локациях, в результате чего возникли пожары. Под прицелом оказались жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры". "По предварительной информации, есть травмированные. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь", - указал Бондаренко.
Из-за российской атаки дронами есть повреждения на предприятиях в Черкасской области07.01.26, 09:14 • 3961 просмотр