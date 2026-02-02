Черкассы и область подверглись массированной атаке рф дронами: четверо пострадавших

$42.810.04
1 февраля, 12:49 • 13337 просмотра
Неверифицированные терминалы Starlink прекратят работу в Украине: Федоров рассказал о деталях регистрации
1 февраля, 12:14 • 27662 просмотра
Суд в москве заочно арестовал командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапу: в чем его обвинили
1 февраля, 11:56 • 46132 просмотра
Пик холодов в Украине: синоптик назвала даты ослабления морозовPhoto
1 февраля, 11:12 • 30532 просмотра
Зеленский: "Следующие трехсторонние переговоры состоятся 4 и 5 февраля в Абу-Даби"
Эксклюзив
1 февраля, 10:11 • 37728 просмотра
Период великой трансформации и эмоционального обострения: астрологический прогноз на 2–8 февраля
1 февраля, 06:56 • 28498 просмотра
Бумеры, зумеры и миллениалы: кто это и почему нас делят на поколения
31 января, 17:53 • 46849 просмотра
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
31 января, 17:28 • 62256 просмотра
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в СШАPhoto
Эксклюзив
31 января, 16:54 • 39443 просмотра
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
31 января, 15:43 • 36601 просмотра
Без личной встречи с путиным невозможно решить территориальные вопросы - Зеленский
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
Эксклюзив
31 января, 10:00 • 63541 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 91260 просмотра
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровьеPhoto30 января, 16:26 • 67820 просмотра
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем30 января, 13:45 • 74967 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора30 января, 12:58 • 75411 просмотра
Черкассы и область подверглись массированной атаке рф дронами: четверо пострадавших

Киев • УНН

 • 1444 просмотра

Ночью Черкасская область подверглась массированной атаке вражеских БПЛА, что привело к пожарам в областном центре и других локациях. По предварительным данным, четыре человека получили травмы.

Черкассы и область подверглись массированной атаке рф дронами: четверо пострадавших

Черкасская область ночью подверглась массированной атаке рф дронами, в том числе Черкассы, известно о 4 пострадавших, сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram, пишет УНН.

Тяжелая ночь для Черкасской области. рф устроила нам массированную атаку с неба. Фиксируем падение вражеских БПЛА на ряде локаций. В частности, в областном центре. В результате чего возникли пожары. По предварительным данным, имеем четырех травмированных

- написал Табурец.

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко уточнил в Telegram, что "в Черкассах зафиксировано падение вражеских БПЛА на нескольких локациях, в результате чего возникли пожары. Под прицелом оказались жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры". "По предварительной информации, есть травмированные. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь", - указал Бондаренко.

