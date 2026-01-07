Из-за российской атаки дронами есть повреждения на предприятиях в Черкасской области
Киев • УНН
В Черкасской области в результате падения вражеских БПЛА повреждены здания нескольких предприятий в Уманском районе. Пожары оперативно ликвидированы, обошлось без травмированных.
Из-за атаки рф дронами повреждены здания предприятий в Черкасской области, сообщил в среду глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram, пишет УНН.
Эти сутки в Черкасской области начались с воздушных тревог. В результате падения вражеских БПЛА повреждены здания нескольких предприятий в Уманском районе. Пожары оперативно ликвидированы. Обломки изъяты правоохранительными органами. К счастью, обошлось без травмированных
