Из-за российской атаки дронами есть повреждения на предприятиях в Черкасской области

Из-за атаки рф дронами повреждены здания предприятий в Черкасской области, сообщил в среду глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram, пишет УНН.

Эти сутки в Черкасской области начались с воздушных тревог. В результате падения вражеских БПЛА повреждены здания нескольких предприятий в Уманском районе. Пожары оперативно ликвидированы. Обломки изъяты правоохранительными органами. К счастью, обошлось без травмированных - написал Табурец.

