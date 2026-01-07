$42.560.14
6 января, 19:00 • 16485 просмотра
Макрон заявил о согласовании Парижской декларации о гарантиях безопасности для Украины: что она предусматривает
6 января, 14:48 • 33506 просмотра
Итальянцу Рокко, который уважает путина и считает Украину "плохой страной", запретили въезд на 3 года - ГПСУ
6 января, 11:59 • 112250 просмотра
Гарантии безопасности для Украины будут включать обязательные обязательства поддержки: Reuters узнало, что в проекте заявления Парижского саммита
6 января, 11:40 • 178465 просмотра
Туск: на саммите во Франции обсудят детали "Парижской декларации", подписание возможно в ближайшие дни в Вашингтоне
6 января, 09:58 • 70690 просмотра
Еще одной проверке скандальной клиники Odrex, где умерли пациенты, быть
6 января, 08:46 • 83924 просмотра
Reuters: союзники Украины собираются в Париже для согласования вкладов в многонациональные силы и более широкие гарантии безопасности
Эксклюзив
5 января, 19:29 • 64744 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 85318 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 165022 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13 • 64846 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
Из-за российской атаки дронами есть повреждения на предприятиях в Черкасской области

Киев • УНН

 • 1072 просмотра

В Черкасской области в результате падения вражеских БПЛА повреждены здания нескольких предприятий в Уманском районе. Пожары оперативно ликвидированы, обошлось без травмированных.

Из-за российской атаки дронами есть повреждения на предприятиях в Черкасской области

Из-за атаки рф дронами повреждены здания предприятий в Черкасской области, сообщил в среду глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram, пишет УНН.

Эти сутки в Черкасской области начались с воздушных тревог. В результате падения вражеских БПЛА повреждены здания нескольких предприятий в Уманском районе. Пожары оперативно ликвидированы. Обломки изъяты правоохранительными органами. К счастью, обошлось без травмированных

- написал Табурец.

Баллистический "Искандер", 81 из 95 российских дронов обезвредили над Украиной07.01.26, 08:18 • 1546 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Воздушная тревога
Война в Украине