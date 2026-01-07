$42.420.13
6 января, 19:00 • 13606 просмотра
Макрон заявил о согласовании Парижской декларации о гарантиях безопасности для Украины: что она предусматривает
6 января, 14:48 • 27227 просмотра
Итальянцу Рокко, который уважает путина и считает Украину "плохой страной", запретили въезд на 3 года - ГПСУ
6 января, 11:59 • 101656 просмотра
Гарантии безопасности для Украины будут включать обязательные обязательства поддержки: Reuters узнало, что в проекте заявления Парижского саммита
6 января, 11:40 • 162720 просмотра
Туск: на саммите во Франции обсудят детали "Парижской декларации", подписание возможно в ближайшие дни в Вашингтоне
6 января, 09:58 • 66193 просмотра
Еще одной проверке скандальной клиники Odrex, где умерли пациенты, быть
6 января, 08:46 • 81327 просмотра
Reuters: союзники Украины собираются в Париже для согласования вкладов в многонациональные силы и более широкие гарантии безопасности
Эксклюзив
5 января, 19:29 • 63013 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 84496 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 160600 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13 • 64178 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
Баллистический "Искандер", 81 из 95 российских дронов обезвредили над Украиной

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 32 просмотра

Ночью россия нанесла удар по Украине баллистической ракетой и 95 дронами. По данным Воздушных сил ВСУ, 81 беспилотник был сбит или подавлен.

Баллистический "Искандер", 81 из 95 российских дронов обезвредили над Украиной

россия ночью ударила по Украине баллистической ракетой и 95 дронами, ракета и 81 беспилотник сбиты или подавлены, сообщили в Воздушных силах ВСУ в среду, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 7 января (с 18:00 6 января) враг атаковал одной баллистической ракетой Искандер-М из Таганрога - рф, а также 95 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Приморско-Ахтарск, Орел - рф, Гвардейское - ВОТ АР Крым, Донецк - ВОТ Украины, около 60 из них - "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 07:30, противовоздушной обороной сбита/подавлена одна баллистическая ракета и 81 вражеский БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, в центре и на востоке страны. Зафиксировано попадание 14 ударных БпЛА на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях

- сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.

Юлия Шрамко

