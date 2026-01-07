Баллистический "Искандер", 81 из 95 российских дронов обезвредили над Украиной

россия ночью ударила по Украине баллистической ракетой и 95 дронами, ракета и 81 беспилотник сбиты или подавлены, сообщили в Воздушных силах ВСУ в среду, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 7 января (с 18:00 6 января) враг атаковал одной баллистической ракетой Искандер-М из Таганрога - рф, а также 95 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Приморско-Ахтарск, Орел - рф, Гвардейское - ВОТ АР Крым, Донецк - ВОТ Украины, около 60 из них - "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 07:30, противовоздушной обороной сбита/подавлена одна баллистическая ракета и 81 вражеский БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, в центре и на востоке страны. Зафиксировано попадание 14 ударных БпЛА на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях - сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.

