Более тысячи солдат и 406 БпЛА: в Генштабе озвучили потери врага за сутки

6 января, 19:00 • 13083 просмотра
Макрон заявил о согласовании Парижской декларации о гарантиях безопасности для Украины: что она предусматривает
6 января, 14:48 • 26084 просмотра
Итальянцу Рокко, который уважает путина и считает Украину "плохой страной", запретили въезд на 3 года - ГПСУ
6 января, 11:59 • 98559 просмотра
Гарантии безопасности для Украины будут включать обязательные обязательства поддержки: Reuters узнало, что в проекте заявления Парижского саммита
6 января, 11:40 • 157678 просмотра
Туск: на саммите во Франции обсудят детали "Парижской декларации", подписание возможно в ближайшие дни в Вашингтоне
6 января, 09:58 • 65197 просмотра
Еще одной проверке скандальной клиники Odrex, где умерли пациенты, быть
6 января, 08:46 • 80649 просмотра
Reuters: союзники Украины собираются в Париже для согласования вкладов в многонациональные силы и более широкие гарантии безопасности
Эксклюзив
5 января, 19:29 • 62574 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 84248 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 159831 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13 • 63987 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
Главы МИД G7 сегодня проведут телефонную конференцию по Венесуэле и Украине6 января, 19:53 • 10115 просмотра
Британия и Франция развернут войска в Украине после мирного соглашения - Стармер6 января, 19:57 • 3928 просмотра
Трамп пообещал ускорить производство американского оружия для союзников6 января, 21:59 • 4120 просмотра
Украинская делегация продолжила обсуждать дипломатический путь окончания войны с посланниками Трампа - ЗеленскийVideo6 января, 22:31 • 3552 просмотра
В Киеве обнаружили подпольную школу, воспитывающую детей в духе "русского мира": в МОН анонсировали проверку6 января, 23:35 • 6480 просмотра
публикации
Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались6 января, 11:35 • 37485 просмотра
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15 • 74705 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 159835 просмотра
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы5 января, 12:50 • 102965 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 160205 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Эмманюэль Макрон
Фридрих Мерц
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Париж
Великобритания
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 18650 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 39043 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 82807 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 75244 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 70099 просмотра
Хранитель
Saab JAS 39 Gripen
Boeing AH-64 Apache
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Более тысячи солдат и 406 БпЛА: в Генштабе озвучили потери врага за сутки

Киев • УНН

 • 12 просмотра

За сутки 6 января российские войска потеряли 1040 солдат и 406 БпЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.01.26 составляют 1214500 человек.

Более тысячи солдат и 406 БпЛА: в Генштабе озвучили потери врага за сутки

За сутки 6 января российские войска потеряли на войне с Украиной 1040 солдат и 406 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.01.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1214500 (+1040) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11515 (+3)
      • боевых бронированных машин ‒ 23865 (+2)
        • артиллерийских систем ‒ 35857 (+26)
          • РСЗО ‒ 1595 (+2)
            • средства ПВО ‒ 1269 (0)
              • самолетов ‒ 434 (0)
                • вертолетов ‒ 347 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 101849 (+406)
                    • крылатые ракеты ‒ 4137 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 2 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 73224 (+122)
                            • специальная техника ‒ 4037 (+1)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что рф перевыполнила госзаказ на дальнобойные дроны на 106%, производя более 400 БпЛА ежесуточно. россияне планируют расширить войска беспилотных систем до 210 тыс. военнослужащих к 2030 году.

                              РФ затягивает войну, пытается нанести Украине как можно больший ущерб – Зеленский05.01.26, 19:55 • 4406 просмотров

                              Вадим Хлюдзинский

                              Война в Украине
                              Техника
                              Война в Украине
                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
                              Украина