Более тысячи солдат и 406 БпЛА: в Генштабе озвучили потери врага за сутки

За сутки 6 января российские войска потеряли на войне с Украиной 1040 солдат и 406 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.01.26 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 1214500 (+1040) человек ликвидировано

танков ‒ 11515 (+3)

боевых бронированных машин ‒ 23865 (+2)

артиллерийских систем ‒ 35857 (+26)

РСЗО ‒ 1595 (+2)

средства ПВО ‒ 1269 (0)

самолетов ‒ 434 (0)

вертолетов ‒ 347 (0)

БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 101849 (+406)

крылатые ракеты ‒ 4137 (0)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 2 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 73224 (+122)

специальная техника ‒ 4037 (+1)

Данные уточняются.

Напомним

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что рф перевыполнила госзаказ на дальнобойные дроны на 106%, производя более 400 БпЛА ежесуточно. россияне планируют расширить войска беспилотных систем до 210 тыс. военнослужащих к 2030 году.

