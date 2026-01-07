Более тысячи солдат и 406 БпЛА: в Генштабе озвучили потери врага за сутки
Киев • УНН
За сутки 6 января российские войска потеряли на войне с Украиной 1040 солдат и 406 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.01.26 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1214500 (+1040) человек ликвидировано
- танков ‒ 11515 (+3)
- боевых бронированных машин ‒ 23865 (+2)
- артиллерийских систем ‒ 35857 (+26)
- РСЗО ‒ 1595 (+2)
- средства ПВО ‒ 1269 (0)
- самолетов ‒ 434 (0)
- вертолетов ‒ 347 (0)
- БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 101849 (+406)
- крылатые ракеты ‒ 4137 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 2 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 73224 (+122)
- специальная техника ‒ 4037 (+1)
Данные уточняются.
Напомним
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что рф перевыполнила госзаказ на дальнобойные дроны на 106%, производя более 400 БпЛА ежесуточно. россияне планируют расширить войска беспилотных систем до 210 тыс. военнослужащих к 2030 году.
