Понад тисяча солдатів та 406 БпЛА: у Генштабі озвучили втрати ворога за добу
Київ • УНН
За добу 6 січня російські війська втратили 1040 солдатів та 406 БпЛА. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.01.26 становлять 1214500 осіб.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.01.26 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1214500 (+1040) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11515 (+3)
- бойових броньованих машин ‒ 23865 (+2)
- артилерійських систем ‒ 35857 (+26)
- РСЗВ ‒ 1595 (+2)
- засоби ППО ‒ 1269 (0)
- літаків ‒ 434 (0)
- гелікоптерів ‒ 347 (0)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 101849 (+406)
- крилаті ракети ‒ 4137 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 2 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 73224 (+122)
- спеціальна техніка ‒ 4037 (+1)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що рф перевиконала держзамовлення на далекобійні дрони на 106%, виробляючи понад 400 БпЛА щодоби. росіяни планують розширити війська безпілотних систем до 210 тис. військовослужбовців до 2030 року.
