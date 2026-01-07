Понад тисяча солдатів та 406 БпЛА: у Генштабі озвучили втрати ворога за добу

За добу 6 січня російські війська втратили на війні з Україною 1040 солдатів та 406 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.01.26 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 1214500 (+1040) осіб ліквідовано

танків ‒ 11515 (+3)

бойових броньованих машин ‒ 23865 (+2)

артилерійських систем ‒ 35857 (+26)

РСЗВ ‒ 1595 (+2)

засоби ППО ‒ 1269 (0)

літаків ‒ 434 (0)

гелікоптерів ‒ 347 (0)

БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 101849 (+406)

крилаті ракети ‒ 4137 (0)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 2 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 73224 (+122)

спеціальна техніка ‒ 4037 (+1)

Дані уточнюються.

Нагадаємо

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що рф перевиконала держзамовлення на далекобійні дрони на 106%, виробляючи понад 400 БпЛА щодоби. росіяни планують розширити війська безпілотних систем до 210 тис. військовослужбовців до 2030 року.

рф затягує війну, намагається завдати Україні якнайбільшої шкоди – Зеленський