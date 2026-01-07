$42.420.13
Понад тисяча солдатів та 406 БпЛА: у Генштабі озвучили втрати ворога за добу

Київ • УНН

 • 24 перегляди

За добу 6 січня російські війська втратили 1040 солдатів та 406 БпЛА. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.01.26 становлять 1214500 осіб.

За добу 6 січня російські війська втратили на війні з Україною 1040 солдатів та 406 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.01.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1214500 (+1040) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 11515 (+3)
      • бойових броньованих машин ‒ 23865 (+2)
        • артилерійських систем ‒ 35857 (+26)
          • РСЗВ ‒ 1595 (+2)
            • засоби ППО ‒ 1269 (0)
              • літаків ‒ 434 (0)
                • гелікоптерів ‒ 347 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 101849 (+406)
                    • крилаті ракети ‒ 4137 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 2 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 73224 (+122)
                            • спеціальна техніка ‒ 4037 (+1)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що рф перевиконала держзамовлення на далекобійні дрони на 106%, виробляючи понад 400 БпЛА щодоби. росіяни планують розширити війська безпілотних систем до 210 тис. військовослужбовців до 2030 року.

                              рф затягує війну, намагається завдати Україні якнайбільшої шкоди – Зеленський05.01.26, 19:55 • 4406 переглядiв

                              Вадим Хлюдзинський

