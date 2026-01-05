рф затягує війну, намагається завдати Україні якнайбільшої шкоди – Зеленський

$42.290.12
Ексклюзив
14:42 • 12687 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
14:05 • 26139 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
13:13 • 19529 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
12:32 • 25972 перегляди
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
5 січня, 09:38 • 34386 перегляди
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 91725 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
4 січня, 15:52 • 67196 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 92081 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 97584 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
4 січня, 09:34 • 68530 перегляди
Виробляють засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
Зеленський призначив Христю Фріланд радницею з питань економічного розвиткуPhoto5 січня, 09:55 • 18347 перегляди
Ворог завдав п'ять ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі Харкова: пошкодження дуже значні5 січня, 11:49 • 23679 перегляди
Залишаюсь у системі СБУ: Малюк підтвердив відставку12:06 • 20537 перегляди
Екснардепа затримали в Німеччині після міжнародного розшуку: про кого йдеться12:22 • 13627 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби12:50 • 26709 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
Ексклюзив
14:05 • 26167 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби12:50 • 26713 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 91730 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 154391 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 171645 перегляди
Володимир Зеленський
Василь Малюк
Емманюель Макрон
Джей Ді Венс
Михайло Федоров
Україна
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Париж
Франція
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 51589 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 46175 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 43501 перегляди
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино3 січня, 22:58 • 51652 перегляди
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 96789 перегляди
рф затягує війну, намагається завдати Україні якнайбільшої шкоди – Зеленський

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Президент Зеленський заявив, що росія не сприймає всерйоз дипломатичну роботу, завдаючи ударів по цивільних об'єктах. РФ затягує війну, намагаючись завдати Україні якомога більшої шкоди.

рф затягує війну, намагається завдати Україні якнайбільшої шкоди – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нещодавні удари росії по Україні та заявив, що Росія "не сприймає реально всерйоз дипломатичну роботу, яку з нею намагаються вести цивілізовані країни". Про це він повідомив у вечерньому зверненні, пи ше УНН.

Деталі

"У Києві сьогодні російська армія пошкодила чергову лікарню – абсолютно цивільний обʼєкт. У Дніпрі серед влучань цивільне підприємство – виробник продовольства. Звичайна соняшникова олія – і це для Росії, як виявляється, теж мішень. У Харкові росіяни вдарили просто по теплу, по енергії для людей, по звичайному життю – балістика проти енергетики. У Херсоні ремонтні бригади, енергетики працювали, щоб відновити постачання електрики після російських ударів", - йдеться у заяві.

Президент заявив, що росія затягує війну, намагається завдати Україні якнайбільшої шкоди.

"Це все свідчить тільки про те, що Росія не сприймає реально всерйоз дипломатичну роботу, яку з нею намагаються вести цивілізовані країни. Росія затягує війну, намагається завдати Україні якнайбільшої шкоди – їхня стратегія незмінна. Наша стратегія – стратегія захисту життя – буде посилюватись, уже це робимо", - наголосив очільник української Держави.

Зеленський оголосив про нову посаду для голови СЗР Іващенка у воєнній розвідці після згоди Буданова очолити ОП02.01.26, 17:12 • 95326 переглядiв

Ольга Розгон

Війна в УкраїніПолітика
