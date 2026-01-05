рф затягує війну, намагається завдати Україні якнайбільшої шкоди – Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що росія не сприймає всерйоз дипломатичну роботу, завдаючи ударів по цивільних об'єктах. РФ затягує війну, намагаючись завдати Україні якомога більшої шкоди.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на нещодавні удари росії по Україні та заявив, що Росія "не сприймає реально всерйоз дипломатичну роботу, яку з нею намагаються вести цивілізовані країни". Про це він повідомив у вечерньому зверненні, пи ше УНН.
Деталі
"У Києві сьогодні російська армія пошкодила чергову лікарню – абсолютно цивільний обʼєкт. У Дніпрі серед влучань цивільне підприємство – виробник продовольства. Звичайна соняшникова олія – і це для Росії, як виявляється, теж мішень. У Харкові росіяни вдарили просто по теплу, по енергії для людей, по звичайному життю – балістика проти енергетики. У Херсоні ремонтні бригади, енергетики працювали, щоб відновити постачання електрики після російських ударів", - йдеться у заяві.
Президент заявив, що росія затягує війну, намагається завдати Україні якнайбільшої шкоди.
"Це все свідчить тільки про те, що Росія не сприймає реально всерйоз дипломатичну роботу, яку з нею намагаються вести цивілізовані країни. Росія затягує війну, намагається завдати Україні якнайбільшої шкоди – їхня стратегія незмінна. Наша стратегія – стратегія захисту життя – буде посилюватись, уже це робимо", - наголосив очільник української Держави.
