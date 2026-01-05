РФ затягивает войну, пытается нанести Украине как можно больший ущерб – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на недавние удары России по Украине и заявил, что Россия "не воспринимает реально всерьез дипломатическую работу, которую с ней пытаются вести цивилизованные страны". Об этом он сообщил в вечернем обращении, пишет УНН.

Подробности

"В Киеве сегодня российская армия повредила очередную больницу – абсолютно гражданский объект. В Днепре среди попаданий гражданское предприятие – производитель продовольствия. Обычное подсолнечное масло – и это для России, как оказывается, тоже мишень. В Харькове россияне ударили прямо по теплу, по энергии для людей, по обычной жизни – баллистика против энергетики. В Херсоне ремонтные бригады, энергетики работали, чтобы восстановить поставки электричества после российских ударов", - говорится в заявлении.

Президент заявил, что Россия затягивает войну, пытается нанести Украине как можно больший ущерб.

"Это все свидетельствует только о том, что Россия не воспринимает реально всерьез дипломатическую работу, которую с ней пытаются вести цивилизованные страны. Россия затягивает войну, пытается нанести Украине как можно больший ущерб – их стратегия неизменна. Наша стратегия – стратегия защиты жизни – будет усиливаться, уже это делаем", - подчеркнул глава украинского Государства.

