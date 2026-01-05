РФ затягивает войну, пытается нанести Украине как можно больший ущерб – Зеленский

$42.290.12
Эксклюзив
14:42 • 12528 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
14:05 • 25760 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
13:13 • 19362 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
12:32 • 25809 просмотра
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
5 января, 09:38 • 34278 просмотра
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 91584 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
4 января, 15:52 • 67120 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 92030 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 97555 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
4 января, 09:34 • 68495 просмотра
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
Зеленский назначил Христю Фриланд советником по вопросам экономического развитияPhoto5 января, 09:55 • 18233 просмотра
Враг нанес пять ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Харькова: повреждения очень значительны5 января, 11:49 • 23538 просмотра
Остаюсь в системе СБУ: Малюк подтвердил отставку12:06 • 20004 просмотра
Экс-нардепа задержали в Германии после международного розыска: о ком идет речь12:22 • 13505 просмотра
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы12:50 • 26477 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
Эксклюзив
14:05 • 25760 просмотра
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы12:50 • 26546 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 91584 просмотра
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 154314 просмотра
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы1 января, 17:58 • 171567 просмотра
Владимир Зеленский
Василий Малюк
Эмманюэль Макрон
Джей Ди Вэнс
Михаил Федоров
Украина
Соединённые Штаты
Венесуэла
Париж
Франция
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 51529 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 46123 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 43457 просмотра
Рэпера Дрейка обвинили в использовании ботоферм и отмывании денег через онлайн-казино3 января, 22:58 • 51617 просмотра
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 96760 просмотра
РФ затягивает войну, пытается нанести Украине как можно больший ущерб – Зеленский

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Президент Зеленский заявил, что Россия не воспринимает всерьез дипломатическую работу, нанося удары по гражданским объектам. РФ затягивает войну, пытаясь нанести Украине как можно больший ущерб.

РФ затягивает войну, пытается нанести Украине как можно больший ущерб – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на недавние удары России по Украине и заявил, что Россия "не воспринимает реально всерьез дипломатическую работу, которую с ней пытаются вести цивилизованные страны". Об этом он сообщил в вечернем обращении, пишет УНН.

Подробности

"В Киеве сегодня российская армия повредила очередную больницу – абсолютно гражданский объект. В Днепре среди попаданий гражданское предприятие – производитель продовольствия. Обычное подсолнечное масло – и это для России, как оказывается, тоже мишень. В Харькове россияне ударили прямо по теплу, по энергии для людей, по обычной жизни – баллистика против энергетики. В Херсоне ремонтные бригады, энергетики работали, чтобы восстановить поставки электричества после российских ударов", - говорится в заявлении.

Президент заявил, что Россия затягивает войну, пытается нанести Украине как можно больший ущерб.

"Это все свидетельствует только о том, что Россия не воспринимает реально всерьез дипломатическую работу, которую с ней пытаются вести цивилизованные страны. Россия затягивает войну, пытается нанести Украине как можно больший ущерб – их стратегия неизменна. Наша стратегия – стратегия защиты жизни – будет усиливаться, уже это делаем", - подчеркнул глава украинского Государства.

Зеленский объявил о новой должности для главы СВР Иващенко в военной разведке после согласия Буданова возглавить ОП02.01.26, 17:12 • 95315 просмотров

Ольга Розгон

Война в УкраинеПолитика
Энергетика
Отопление
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Днепр
Владимир Зеленский
Украина
Херсон
Киев
Харьков