РФ затягивает войну, пытается нанести Украине как можно больший ущерб – Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что Россия не воспринимает всерьез дипломатическую работу, нанося удары по гражданским объектам. РФ затягивает войну, пытаясь нанести Украине как можно больший ущерб.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на недавние удары России по Украине и заявил, что Россия "не воспринимает реально всерьез дипломатическую работу, которую с ней пытаются вести цивилизованные страны". Об этом он сообщил в вечернем обращении, пишет УНН.
Подробности
"В Киеве сегодня российская армия повредила очередную больницу – абсолютно гражданский объект. В Днепре среди попаданий гражданское предприятие – производитель продовольствия. Обычное подсолнечное масло – и это для России, как оказывается, тоже мишень. В Харькове россияне ударили прямо по теплу, по энергии для людей, по обычной жизни – баллистика против энергетики. В Херсоне ремонтные бригады, энергетики работали, чтобы восстановить поставки электричества после российских ударов", - говорится в заявлении.
Президент заявил, что Россия затягивает войну, пытается нанести Украине как можно больший ущерб.
"Это все свидетельствует только о том, что Россия не воспринимает реально всерьез дипломатическую работу, которую с ней пытаются вести цивилизованные страны. Россия затягивает войну, пытается нанести Украине как можно больший ущерб – их стратегия неизменна. Наша стратегия – стратегия защиты жизни – будет усиливаться, уже это делаем", - подчеркнул глава украинского Государства.
