Балістичний "Іскандер", 81 з 95 російських дронів знешкоджено над Україною

6 січня, 19:00 • 13769 перегляди
Макрон заявив про узгодження Паризької декларації щодо гарантій безпеки для України: що вона передбачає
6 січня, 14:48 • 27544 перегляди
Італійцю Рокко, який поважає путіна та вважає Україну "поганою країною", заборонили в'їзд на 3 роки - ДПСУ
6 січня, 11:59 • 102373 перегляди
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
6 січня, 11:40 • 163845 перегляди
Туск: на саміті у Франції обговорять деталі "Паризької декларації", підписання можливе найближчими днями у Вашингтоні
6 січня, 09:58 • 66467 перегляди
Ще одній перевірці скандальної клініки Odrex, де померли пацієнти, бути
6 січня, 08:46 • 81492 перегляди
Reuters: союзники України збираються у Парижі для узгодження внесків у багатонаціональні сили і ширші гарантії безпеки
Ексклюзив
5 січня, 19:29 • 63117 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 84546 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 160815 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 64228 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
Україна має забезпечити, щоб молоді чоловіки не виїжджали з країни - Мерц6 січня, 20:57 • 4198 перегляди
Трамп пообіцяв прискорити виробництво американської зброї для союзників6 січня, 21:59 • 5092 перегляди
Українська делегація продовжила обговорювати дипломатичний шлях закінчення війни з посланцями Трампа - ЗеленськийVideo6 січня, 22:31 • 4544 перегляди
У Києві виявили підпільну школу, яка виховує дітей у дусі “руського міра”: у МОН анонсували перевірку6 січня, 23:35 • 8326 перегляди
Швеція готова надати Україні винищувачі Gripen після підписання мирної угоди04:03 • 6674 перегляди
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися6 січня, 11:35 • 38271 перегляди
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 75502 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 160815 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби5 січня, 12:50 • 103784 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 160882 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Емманюель Макрон
Фрідріх Мерц
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Париж
Велика Британія
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 18983 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 39350 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 83107 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 75531 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 70368 перегляди
Техніка
The Guardian
Saab JAS 39 Gripen
AH-64 Apache
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Балістичний "Іскандер", 81 з 95 російських дронів знешкоджено над Україною

Київ • УНН

 • 144 перегляди

Вночі росія завдала удару по Україні балістичною ракетою та 95 дронами. За даними Повітряних сил ЗСУ, 81 безпілотник було збито або придушено.

Балістичний "Іскандер", 81 з 95 російських дронів знешкоджено над Україною

росія вночі вдарила по Україні балістичною ракетою та 95 дронами, ракету і 81 безпілотник збито або придушено, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у середу, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 7 січня (з 18:00 6 січня) ворог атакував однією балістичною ракетою Іскандер-М із Таганрогу - рф, а також 95 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Орел - рф, Гвардійське - ТОТ АР Крим, Донецьк - ТОТ України, близько 60 із них - "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 07:30, протиповітряною обороною збито/подавлено одну балістичну ракету та 81 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, центрі та сході країни. Зафіксовано влучання 14 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях

- повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Понад тисяча солдатів та 406 БпЛА: у Генштабі озвучили втрати ворога за добу07.01.26, 07:52 • 590 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Техніка
Повітряна тривога
Соціальна мережа
Воєнний стан
Війна в Україні
Повітряні сили Збройних сил України
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
Крим
Україна
Донецьк