Балістичний "Іскандер", 81 з 95 російських дронів знешкоджено над Україною
Київ • УНН
Вночі росія завдала удару по Україні балістичною ракетою та 95 дронами. За даними Повітряних сил ЗСУ, 81 безпілотник було збито або придушено.
росія вночі вдарила по Україні балістичною ракетою та 95 дронами, ракету і 81 безпілотник збито або придушено, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у середу, пише УНН.
Деталі
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 7 січня (з 18:00 6 січня) ворог атакував однією балістичною ракетою Іскандер-М із Таганрогу - рф, а також 95 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Орел - рф, Гвардійське - ТОТ АР Крим, Донецьк - ТОТ України, близько 60 із них - "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 07:30, протиповітряною обороною збито/подавлено одну балістичну ракету та 81 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, центрі та сході країни. Зафіксовано влучання 14 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
