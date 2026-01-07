Балістичний "Іскандер", 81 з 95 російських дронів знешкоджено над Україною

росія вночі вдарила по Україні балістичною ракетою та 95 дронами, ракету і 81 безпілотник збито або придушено, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у середу, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 7 січня (з 18:00 6 січня) ворог атакував однією балістичною ракетою Іскандер-М із Таганрогу - рф, а також 95 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Орел - рф, Гвардійське - ТОТ АР Крим, Донецьк - ТОТ України, близько 60 із них - "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 07:30, протиповітряною обороною збито/подавлено одну балістичну ракету та 81 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, центрі та сході країни. Зафіксовано влучання 14 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях - повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

