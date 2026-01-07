Через російську атаку дронами є пошкодження на підприємствах на Черкащині

$42.560.14
6 січня, 19:00 • 15615 перегляди
Макрон заявив про узгодження Паризької декларації щодо гарантій безпеки для України: що вона передбачає
6 січня, 14:48 • 31600 перегляди
Італійцю Рокко, який поважає путіна та вважає Україну "поганою країною", заборонили в'їзд на 3 роки - ДПСУ
6 січня, 11:59 • 109435 перегляди
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
6 січня, 11:40 • 174470 перегляди
Туск: на саміті у Франції обговорять деталі "Паризької декларації", підписання можливе найближчими днями у Вашингтоні
6 січня, 09:58 • 69310 перегляди
Ще одній перевірці скандальної клініки Odrex, де померли пацієнти, бути
6 січня, 08:46 • 83174 перегляди
Reuters: союзники України збираються у Парижі для узгодження внесків у багатонаціональні сили і ширші гарантії безпеки
Ексклюзив
5 січня, 19:29 • 64269 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 85141 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 163643 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 64703 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Трамп пообіцяв прискорити виробництво американської зброї для союзників6 січня, 21:59 • 8056 перегляди
Українська делегація продовжила обговорювати дипломатичний шлях закінчення війни з посланцями Трампа - ЗеленськийVideo6 січня, 22:31 • 7694 перегляди
У Києві виявили підпільну школу, яка виховує дітей у дусі “руського міра”: у МОН анонсували перевірку6 січня, 23:35 • 11497 перегляди
Італія не відправить війська в Україну в рамках гарантій безпеки - Мелоні02:57 • 5588 перегляди
Швеція готова надати Україні винищувачі Gripen після підписання мирної угоди04:03 • 11630 перегляди
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися6 січня, 11:35 • 40732 перегляди
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 77995 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 163640 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби5 січня, 12:50 • 106193 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 163111 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Емманюель Макрон
Метте Фредеріксен
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Велика Британія
Париж
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 20085 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 40374 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 84064 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 76455 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 71249 перегляди
Через російську атаку дронами є пошкодження на підприємствах на Черкащині

Київ • УНН

 • 212 перегляди

На Черкащині внаслідок падіння ворожих БпЛА пошкоджено будівлі кількох підприємств на Уманщині. Пожежі оперативно ліквідовані, обійшлося без травмованих.

Через російську атаку дронами є пошкодження на підприємствах на Черкащині

Через атаку рф дронами пошкоджено будівлі підприємств у Черкаській області, повідомив у середу голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram, пише УНН.

Ця доба на Черкащині почалась із повітряних тривог. Унаслідок падіння ворожих БпЛА пошкоджено будівлі кількох підприємств на Уманщині. Пожежі оперативно ліквідовані. Уламки вилучені правоохоронними органами. На щастя, минулось без травмованих

- написав Табурець.

Балістичний "Іскандер", 81 з 95 російських дронів знешкоджено над Україною07.01.26, 08:18 • 1338 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Повітряна тривога
Війна в Україні