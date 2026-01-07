Через російську атаку дронами є пошкодження на підприємствах на Черкащині
Київ • УНН
На Черкащині внаслідок падіння ворожих БпЛА пошкоджено будівлі кількох підприємств на Уманщині. Пожежі оперативно ліквідовані, обійшлося без травмованих.
Через атаку рф дронами пошкоджено будівлі підприємств у Черкаській області, повідомив у середу голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram, пише УНН.
Ця доба на Черкащині почалась із повітряних тривог. Унаслідок падіння ворожих БпЛА пошкоджено будівлі кількох підприємств на Уманщині. Пожежі оперативно ліквідовані. Уламки вилучені правоохоронними органами. На щастя, минулось без травмованих
