Через російську атаку дронами є пошкодження на підприємствах на Черкащині

Через атаку рф дронами пошкоджено будівлі підприємств у Черкаській області, повідомив у середу голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram, пише УНН.

Ця доба на Черкащині почалась із повітряних тривог. Унаслідок падіння ворожих БпЛА пошкоджено будівлі кількох підприємств на Уманщині. Пожежі оперативно ліквідовані. Уламки вилучені правоохоронними органами. На щастя, минулось без травмованих - написав Табурець.

