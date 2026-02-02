$42.850.00
1 лютого, 12:49 • 12896 перегляди
Неверифіковані термінали Starlink припинять роботу в Україні: Федоров розповів про деталі реєстрації
1 лютого, 12:14 • 26467 перегляди
Суд у москві заочно арештував командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапу: у чому його звинуватили
1 лютого, 11:56 • 45053 перегляди
Пік холодів в Україні: синоптикиня назвала дати ослаблення морозівPhoto
1 лютого, 11:12 • 29752 перегляди
Зеленський: "Наступні тристоронні переговори відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі"
Ексклюзив
1 лютого, 10:11 • 37096 перегляди
Період великої трансформації й емоційного загострення: астрологічний прогноз на 2–8 лютого
1 лютого, 06:56 • 28258 перегляди
Бумери, зумери та міленіали: хто це і чому нас ділять на покоління
31 січня, 17:53 • 46548 перегляди
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
31 січня, 17:28 • 62045 перегляди
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у СШАPhoto
Ексклюзив
31 січня, 16:54 • 39367 перегляди
Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці
31 січня, 15:43 • 36546 перегляди
Без особистої зустрічі з путіним неможливо вирішити територіальні питання - Зеленський
Черкаси та область зазнали масованої атаки рф дронами: четверо постраждалих

Київ • УНН

 • 572 перегляди

Вночі Черкащина зазнала масованої атаки ворожих БпЛА, що спричинило пожежі в обласному центрі та інших локаціях. За попередніми даними, четверо людей отримали травми.

Черкаси та область зазнали масованої атаки рф дронами: четверо постраждалих

Черкаська область уночі зазнала масованої атаки рф дронами, у тому числі Черкаси, відомо про 4 постраждалих, повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram, пише УНН.

Важка ніч для Черкащини. рф влаштувала нам масовану атаку з неба. Фіксуємо падіння ворожих БпЛА на низці локацій. Зокрема, в обласному центрі. Унаслідок чого виникли пожежі. За попередніми даними, маємо чотирьох травмованих

- написав Табурець.

Мер Черкас Анатолій Бондаренко уточнив у Telegram, що "у Черкасах зафіксовано падіння ворожих БпЛА на кількох локаціях, унаслідок чого виникли пожежі. Під прицілом опинилися житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури". "За попередньою інформацією, є травмовані. Усім постраждалим надано необхідну медичну допомогу", - зазначив Бондаренко.

Через російську атаку дронами є пошкодження на підприємствах на Черкащині07.01.26, 09:14 • 3949 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Черкаська область