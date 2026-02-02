Черкаси та область зазнали масованої атаки рф дронами: четверо постраждалих
Київ • УНН
Вночі Черкащина зазнала масованої атаки ворожих БпЛА, що спричинило пожежі в обласному центрі та інших локаціях. За попередніми даними, четверо людей отримали травми.
Черкаська область уночі зазнала масованої атаки рф дронами, у тому числі Черкаси, відомо про 4 постраждалих, повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram, пише УНН.
Важка ніч для Черкащини. рф влаштувала нам масовану атаку з неба. Фіксуємо падіння ворожих БпЛА на низці локацій. Зокрема, в обласному центрі. Унаслідок чого виникли пожежі. За попередніми даними, маємо чотирьох травмованих
Мер Черкас Анатолій Бондаренко уточнив у Telegram, що "у Черкасах зафіксовано падіння ворожих БпЛА на кількох локаціях, унаслідок чого виникли пожежі. Під прицілом опинилися житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури". "За попередньою інформацією, є травмовані. Усім постраждалим надано необхідну медичну допомогу", - зазначив Бондаренко.
