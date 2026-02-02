В Умані перебої з теплом через перепад напруги - мерія
Київ • УНН
В Умані котельня аварійно вимкнулась вранці 2 лютого 2026 року через перепад напруги. Це призупинило теплопостачання в районі залізничного вокзалу та центральної частини міста.
В Умані на Черкащині аварійно вимкнулась котельня через перепад напруги, опалення відновлять після ремонтних робіт, повідомили в Уманській міськраді у понеділок у Facebook, пише УНН.
У зв'язку з перепадом напруги, близько 4-ї години ранку 02.02.26 року, аварійно вимкнулась котельня, яка забезпечує теплопостачання в районі залізничного вокзалу та центральної частини міста
Наразі, як вказано, проводиться комплекс аварійно-відновлюваних робіт.
"По завершенню ремонтних робіт теплопостачання буде відновлено", - вказали у мерії.
