В Умані перебої з теплом через перепад напруги - мерія

1 лютого, 12:49 • 13389 перегляди
Неверифіковані термінали Starlink припинять роботу в Україні: Федоров розповів про деталі реєстрації
1 лютого, 12:14 • 27820 перегляди
Суд у москві заочно арештував командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапу: у чому його звинуватили
1 лютого, 11:56 • 46272 перегляди
Пік холодів в Україні: синоптикиня назвала дати ослаблення морозівPhoto
1 лютого, 11:12 • 30636 перегляди
Зеленський: "Наступні тристоронні переговори відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі"
Ексклюзив
1 лютого, 10:11 • 37811 перегляди
Період великої трансформації й емоційного загострення: астрологічний прогноз на 2–8 лютого
1 лютого, 06:56 • 28533 перегляди
Бумери, зумери та міленіали: хто це і чому нас ділять на покоління
31 січня, 17:53 • 46894 перегляди
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
31 січня, 17:28 • 62283 перегляди
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у СШАPhoto
Ексклюзив
31 січня, 16:54 • 39451 перегляди
Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці
31 січня, 15:43 • 36611 перегляди
Без особистої зустрічі з путіним неможливо вирішити територіальні питання - Зеленський
Демократи здобули перемогу на виборах до Сенату Техасу в "окрузі республіканців"1 лютого, 21:48 • 10336 перегляди
росія у січні окупувала майже вдвічі менше територі України, ніж наприкінці 2025 року - DeepStatePhoto1 лютого, 22:22 • 4060 перегляди
Іран сподівається на угоду зі США, але готовий до війни - глава МЗС1 лютого, 22:55 • 4720 перегляди
Сибіга: росія вкотре підтверджує свій статус держави-терориста1 лютого, 23:29 • 6200 перегляди
Не Гренландія: Трамп "жартома" назвав майбутній 51-й штат2 лютого, 00:39 • 8314 перегляди
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
Ексклюзив
31 січня, 10:00 • 63621 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 91344 перегляди
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров’яPhoto30 січня, 16:26 • 67908 перегляди
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 30 січня, 13:45 • 75054 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора30 січня, 12:58 • 75493 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Джеффрі Епштайн
Петр Павел
Алі Хаменеї
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Іран
Абу-Дабі
Подолав майже 5 тисяч кілометрів: рідкісний хвилястий альбатрос з Галапагосів помічений біля узбережжя КаліфорніїVideo1 лютого, 06:27 • 20877 перегляди
Співачка-зрадниця Йолка відмовилася від українського громадянства та отримала паспорт рф31 січня, 16:40 • 31766 перегляди
Маєток актора Джина Гекмена виставили на продаж майже через рік після його смертіVideo31 січня, 09:00 • 34214 перегляди
Кібератак зазнали компанії-власники додатків для знайомств Bumble, Badoo та Tinder31 січня, 07:38 • 36938 перегляди
Шерон Стоун заявила, що спілкується з духами із потойбіччя та підтвердила участь у Ейфорії 330 січня, 18:42 • 39019 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
The New York Times
MIM-104 Patriot

В Умані перебої з теплом через перепад напруги - мерія

Київ • УНН

 • 78 перегляди

В Умані котельня аварійно вимкнулась вранці 2 лютого 2026 року через перепад напруги. Це призупинило теплопостачання в районі залізничного вокзалу та центральної частини міста.

В Умані перебої з теплом через перепад напруги - мерія

В Умані на Черкащині аварійно вимкнулась котельня через перепад напруги, опалення відновлять після ремонтних робіт, повідомили в Уманській міськраді у понеділок у Facebook, пише УНН.

У зв'язку з перепадом напруги, близько 4-ї години ранку 02.02.26 року, аварійно вимкнулась котельня, яка забезпечує теплопостачання в районі залізничного вокзалу та центральної частини міста

- повідомили у міськраді.

Наразі, як вказано, проводиться комплекс аварійно-відновлюваних робіт.

"По завершенню ремонтних робіт теплопостачання буде відновлено", - вказали у мерії.

Черкаси та область зазнали масованої атаки рф дронами: четверо постраждалих02.02.26, 08:23 • 1526 переглядiв

Юлія Шрамко

Суспільство
Енергетика
Опалення
Відключення світла
Електроенергія
Черкаська область
Умань