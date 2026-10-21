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россия обстреляла три университета в Украине: что известно

Киев • УНН

 • 2994 просмотра

В результате российских атак повреждены три украинских университета. Среди студентов и работников пострадавших нет.

россия обстреляла три университета в Украине: что известно

Под прицелом россии вновь оказалась образовательная инфраструктура. В результате обстрелов были повреждены три украинских университета. К счастью, среди студентов и сотрудников учебных заведений пострадавших нет. Об этом сообщил министр образования и науки Украины Андрей Бутенко, передает УНН.

Детали

Враг всю ночь не прекращал терроризировать украинские города. Под прицелом российских атак вновь оказалась образовательная инфраструктура. В результате обстрелов пострадали как минимум три украинских университета.  В Умани из-за ночных атак повреждены два общежития университета. Выбито более 100 окон, повреждены оконные рамы. В одном из общежитий также пострадали учебные аудитории на первом этаже. Во время обстрелов студенты находились в укрытии

 - заявил министр.

Он также отметил, что в Кременчуге российский удар повредил один из учебных корпусов Кременчугского национального университета имени Михаила Остроградского. После попадания на месте возник пожар, который впоследствии ликвидировали.

В то же время в Киеве взрывной волной поврежден один из учебных корпусов Киевского национального университета строительства и архитектуры.

По предварительной информации, среди студентов и сотрудников этих образовательных учреждений пострадавших нет. Это очередной акт российского террора против украинского образования. Школы, детские сады, колледжи, университеты и научные учреждения снова и снова подвергаются ударам. россия разрушает места, где украинские дети и молодежь должны учиться, получать профессию, проводить исследования и строить свое будущее.

Как сообщил Андрей Бутенко, представители профильной сферы находятся на связи с руководством пострадавших учреждений и выясняют масштабы разрушений. Несмотря на постоянные атаки, украинские образовательные учреждения продолжают работать.

Университетские команды делают все возможное, чтобы сохранить образовательный процесс. Спасибо спасателям, экстренным службам и всем, кто сейчас работает на местах обстрелов

 - подчеркнул министр.

Напомним

Удар российского дрона повредил около 40% здания Президиума НАН в Киеве. Сооружение планируют законсервировать до наступления холодов, чтобы предотвратить разрушение.

Алла Киосак

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