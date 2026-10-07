Пошкоджено 40% приміщень: у НАН розповіли, що буде з будівлею після російської атаки

Будівлю Президії НАН після дронового удару 28 вересня хочуть законсервувати до холодів. Про це повідомив перший віцепрезидент НАН України В’ячеслав Богданов у інтерв’ю українських ЗМІ передає УНН.

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За словами Богданова, наслідки удару виявилися масштабнішими, ніж безпосередня зона руйнувань. Під час гасіння пожежі вода через пошкоджений дах потрапила всередину приміщень.

Наразі відомо, що майже 40% приміщень - це 900 квадратних метрів із загальної площі будівлі у 2350 квадратних метрів - отримали пошкодження. А через наслідки гасіння пожежі наразі не можна використовувати й частину вцілілих кімнат.

Будівля - стара, має дерев’яні перекриття, дранку та штукатурку, тому після намокання окремі конструкції почали руйнуватися та відшаровуватися. Через це працювати наразі неможливо навіть у частині приміщень, які безпосередньо не постраждали від вогню - пояснив перший віцепрезидент НАН України.

Він додав, що нині Київська аварійно-рятувальна служба завершує розбір найбільш небезпечних конструкцій. Працівники НАН також долучаються до розчищення приміщень. Після завершення першочергових аварійних робіт планують вивезти будівельне сміття та пошкоджені елементи, після чого перейти до консервації вцілілих частин будівлі.

У НАН наголошують, що ці роботи необхідно провести до настання холодів, аби не допустити подальшого руйнування споруди через опади та низькі температури. Водночас вартість робіт, підрядника та точні терміни повноцінного відновлення будівлі наразі не називають.

Контекст

28 вересня близько 13:30 російський реактивний безпілотник влучив у будівлю Президії Національної академії наук України на вулиці Володимирській, 54 у Києві. Унаслідок атаки були частково зруйновані конструкції між другим і третім поверхами, після чого виникла пожежа площею близько 900 квадратних метрів.

Унаслідок удару загинули двоє людей, ще семеро дістали поранення. Серед загиблих була працівниця Президії НАН Наталія Букало.

Попри пошкодження, вже 30 вересня Президія НАН провела чергове засідання та заявила про продовження роботи.