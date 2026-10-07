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Повреждено 40% помещений: в НАН рассказали, что будет со зданием после российской атаки

Киев • УНН

 • 2698 просмотра

Удар дрона повредил около 40% здания Президиума НАН в Киеве. Сооружение планируют законсервировать до наступления холодов, чтобы предотвратить разрушение.

Повреждено 40% помещений: в НАН рассказали, что будет со зданием после российской атаки

Здание Президиума НАН после удара беспилотника 28 сентября хотят законсервировать до наступления холодов. Об этом сообщил первый вице-президент НАН Украины Вячеслав Богданов в интервью украинским СМИ, передает УНН.

Детали

По словам Богданова, последствия удара оказались масштабнее, чем непосредственная зона разрушений. Во время тушения пожара вода через поврежденную крышу попала внутрь помещений.

В настоящее время известно, что почти 40% помещений - 900 квадратных метров из общей площади здания в 2350 квадратных метров - получили повреждения. А из-за последствий тушения пожара сейчас нельзя использовать и часть уцелевших комнат.

Здание старое, имеет деревянные перекрытия, дранку и штукатурку, поэтому после намокания отдельные конструкции начали разрушаться и отслаиваться. Из-за этого сейчас невозможно работать даже в части помещений, которые непосредственно не пострадали от огня

- объяснил первый вице-президент НАН Украины.

Он добавил, что сейчас Киевская аварийно-спасательная служба завершает разбор наиболее опасных конструкций. Работники НАН также принимают участие в расчистке помещений. После завершения первоочередных аварийных работ планируют вывезти строительный мусор и поврежденные элементы, после чего перейти к консервации уцелевших частей здания.

В НАН подчеркивают, что эти работы необходимо провести до наступления холодов, чтобы не допустить дальнейшего разрушения сооружения из-за осадков и низких температур. При этом стоимость работ, подрядчика и точные сроки полноценного восстановления здания пока не называют.

Контекст

28 сентября около 13:30 российский реактивный беспилотник попал в здание Президиума Национальной академии наук Украины на улице Владимирской, 54 в Киеве. В результате атаки были частично разрушены конструкции между вторым и третьим этажами, после чего возник пожар площадью около 900 квадратных метров.

В результате удара погибли два человека, еще семеро получили ранения. Среди погибших была сотрудница Президиума НАН Наталья Букало.

Несмотря на повреждения, уже 30 сентября Президиум НАН провел очередное заседание и заявил о продолжении работы.

Александра Василенко

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