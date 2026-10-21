росія обстріляла три університети в Україні: що відомо

Під прицілом росії знову опинилася освітня інфраструктура. Внаслідок обстрілів було пошкоджено три українські університети. На щастя, серед студентів і працівників закладів поранених немає. Про це повідомив міністр освіти і науки України Андрій Бутенко, передає УНН.

Ворог усю ніч не припиняв тероризувати українські міста. Під прицілом російських атак знову опинилася освітня інфраструктура. Внаслідок обстрілів постраждали щонайменше три українські університети. В Умані через нічні атаки пошкоджено два гуртожитки університету. Вибито понад 100 вікон та отримали пошкодження віконні рами. В одному з гуртожитків також постраждали навчальні аудиторії на першому поверсі. Під час обстрілів студенти перебували в укритті

Він також зазначив, що у Кременчуці російський удар пошкодив один із навчальних корпусів Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Після влучання на місці виникла пожежа, яку згодом ліквідували.

Водночас, у Києві вибуховою хвилею пошкоджено один з навчальних корпусів Київського національного університету будівництва і архітектури.

За попередньою інформацією серед студентів та працівників цих закладів освіти постраждалих немає Це черговий акт російського терору проти української освіти. Школи, дитячі садки, коледжі, університети та наукові установи знову й знову зазнають ударів. росія руйнує місця, де українські діти й молодь мають навчатися, здобувати професію, проводити дослідження та будувати своє майбутнє.

Як повідомив Андрій Бутенко, представники профільної сфери перебувають на зв’язку з керівництвом постраждалих закладів і з’ясовують масштаби руйнувань. Попри постійні атаки, українські заклади освіти продовжують працювати.

Університетські команди роблять усе можливе, щоб зберегти освітній процес. Дякую рятувальникам, екстреним службам і всім, хто зараз працює на місцях обстрілів