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росія обстріляла три університети в Україні: що відомо

Київ • УНН

 • 240 перегляди

Через російські атаки пошкоджено три українські університети. Поранених серед студентів і працівників немає.

росія обстріляла три університети в Україні: що відомо

Під прицілом росії знову опинилася освітня інфраструктура. Внаслідок обстрілів було пошкоджено три українські університети. На щастя, серед студентів і працівників закладів поранених немає. Про це повідомив міністр освіти і науки України Андрій Бутенко, передає УНН.

Деталі

Ворог усю ніч не припиняв тероризувати українські міста. Під прицілом російських атак знову опинилася освітня інфраструктура. Внаслідок обстрілів постраждали щонайменше три українські університети.  В Умані через нічні атаки пошкоджено два гуртожитки університету. Вибито понад 100  вікон та отримали пошкодження віконні рами. В одному з гуртожитків також постраждали навчальні аудиторії на першому поверсі. Під час обстрілів студенти перебували в укритті

 - заявив міністр.

Він також зазначив, що у Кременчуці російський удар пошкодив один із навчальних корпусів Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Після влучання на місці виникла пожежа, яку згодом ліквідували.

Водночас, у Києві вибуховою хвилею пошкоджено один з навчальних корпусів Київського національного університету будівництва і архітектури.

За попередньою інформацією серед студентів та працівників цих закладів освіти постраждалих немає Це черговий акт російського терору проти української освіти. Школи, дитячі садки, коледжі, університети та наукові установи знову й знову зазнають ударів. росія руйнує місця, де українські діти й молодь мають навчатися, здобувати професію, проводити дослідження та будувати своє майбутнє.

Як повідомив Андрій Бутенко, представники профільної сфери перебувають на зв’язку з керівництвом постраждалих закладів і з’ясовують масштаби руйнувань. Попри постійні атаки, українські заклади освіти продовжують працювати.

Університетські команди роблять усе можливе, щоб зберегти освітній процес. Дякую рятувальникам, екстреним службам і всім, хто зараз працює на місцях обстрілів

 - наголосив міністр.

Нагадаємо

Удар російського дрона пошкодив близько 40% будівлі Президії НАН у Києві. Споруду планують законсервувати до холодів, щоб запобігти руйнуванню.

Алла Кіосак

СуспільствоВійна в УкраїніОсвіта
Андрій Бутенко
Вибухи
Евакуація
Пожежі
Війна в Україні
Міністерство освіти і науки України
Україна
Кременчук
Київ
Умань