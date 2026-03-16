В Черкасской области ликвидировали подпольную табачную фабрику с производством 50 тыс. пачек сигарет в сутки

В Черкасской области правоохранители ликвидировали подпольную табачную фабрику, где ежедневно производили до 50 тысяч пачек сигарет известных брендов. В ходе обысков изъяли почти 300 тысяч пачек готовой продукции и оборудование на сумму около 30 млн гривен. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора в Черкасской области прекращена деятельность подпольной табачной фабрики, где производили до 50 тысяч пачек сигарет в сутки - говорится в сообщении.

К схеме причастны семеро жителей Черкасской, Одесской и Днепропетровской областей. Они наладили незаконное производство сигарет известных украинских и европейских брендов в складском помещении на окраине Умани. Там установили промышленные линии и организовали полный цикл изготовления продукции. Для бесперебойной работы фабрику обеспечили резервными источниками питания.

Готовые сигареты сбывали по всей Украине через розничные торговые сети.

В ходе обысков изъята линия полного цикла производства сигарет, почти 296 тыс. пачек готовой продукции, 95 мешков ферментированного табака, упаковочные материалы, 138 рулонов сигаретной бумаги, более 36 тыс. долларов США, грузовой автомобиль, мобильные телефоны и черновые записи.

Предварительная стоимость изъятой продукции и оборудования составляет около 30 млн грн.

