На Черкащині ліквідували підпільну тютюнову фабрику з виробництвом 50 тис. пачок сигарет на добу

На Черкащині правоохоронці ліквідували підпільну тютюнову фабрику, де щодня виготовляли до 50 тисяч пачок сигарет відомих брендів. Під час обшуків вилучили майже 300 тисяч пачок готової продукції та обладнання на близько 30 млн гривень. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора на Черкащині припинено діяльність підпільної тютюнової фабрики, де виготовляли до 50 тисяч пачок сигарет на добу - йдеться у повідомленні.

До схеми причетні семеро мешканців Черкаської, Одеської та Дніпропетровської областей. Вони налагодили незаконне виробництво сигарет відомих українських та європейських брендів у складському приміщенні на околиці Умані. Там встановили промислові лінії та організували повний цикл виготовлення продукції. Для безперервної роботи фабрику забезпечили резервними джерелами живлення.

Готові сигарети збували по всій Україні через роздрібні торговельні мережі.

Під час обшуків вилучено лінію повного циклу виробництва сигарет, майже 296 тис. пачок готової продукції, 95 мішків ферментованого тютюну, пакувальні матеріали, 138 рулонів сигаретного паперу, понад 36 тис. доларів США, вантажний автомобіль, мобільні телефони та чорнові записи.

Попередня вартість вилученої продукції та обладнання становить близько 30 млн грн.

Землі на Київщині, пов’язані з Медведчуком і Клименком, повернули у власність держави