ukenru
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+12°
2.4м/с
33%
753мм
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Володимир Зеленський
Прокудін Олександр Сергійович
Кая Каллас
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запоріжжя
Запорізька область
Майдан Незалежності
Реклама
УНН Lite
Шон Пенн отримав "Оскар" і пропустив нагородження, обравши Україну, а не церемонію - ЗМІ06:56 • 16582 перегляди
Кім Кардаш'ян і Кріс Дженнер заперечили змову навколо секс-відео15 березня, 10:00 • 36224 перегляди
Розслідування Reuters розкрило справжнє ім'я Бенксі14 березня, 12:47 • 40823 перегляди
"Зорепад" об’єднав легенд: Бужинська та Павлік презентували несподіваний романтичний дуетVideo13 березня, 21:04 • 46988 перегляди
Кендалл Дженнер і Гейлі Бібер відкрили оскарівський вікенд на вечірці в Беверлі-Гіллз13 березня, 19:15 • 41078 перегляди
Актуальне
Фільм
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Ланцет (баражуючий боєприпас)

Землі на Київщині, пов’язані з Медведчуком і Клименком, повернули у власність держави

Київ • УНН

 • 1626 перегляди

Прокуратура повернула у держвласність лісові ділянки у Бориспільському районі. Землі були незаконно передані приватним компаніям оточення експосадовців.

Землі на Київщині, пов'язані з Медведчуком і Клименком, повернули у власність держави

На Київщині у державну власність повернули земельні ділянки, які були пов’язані з оточенням колишніх високопосадовців. Йдеться про землі, що фігурували у схемах, пов’язаних із Віктором Медведчуком та Олександром Клименком. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Київська обласна прокуратура забезпечила виконання судового рішення про повернення у державну власність земель лісогосподарського призначення на Київщині

- йдеться у повідомленні.

Йдеться про 9,5 га лісу на території Циблівської громади Бориспільського району, які тривалий час перебували у користуванні приватних компаній. За даними відкритих реєстрів, ці ділянки пов’язані з колишнім народним депутатом Віктором Медведчуком та ексміністром доходів і зборів часів Януковича Олександром Клименком. Зокрема, кінцевим бенефіціаром однієї з компаній є дружина підсанкційного проросійського політика.

Прокурори довели у судах, що у 2004 році Переяслав-Хмельницька районна державна адміністрація, перевищивши повноваження, незаконно передала ці землі у приватну власність та користування. Надалі їх використовували під забудову всупереч вимогам законодавства.

Господарський суд Київської області задовольнив позов прокуратури, а у лютому 2024 року апеляційний суд залишив це рішення без змін, визнавши незаконними договори оренди та суборенди.

У березні 2026 року державний реєстратор виконав судове рішення - до Державного реєстру речових прав внесено відомості про припинення приватних прав та реєстрацію власності на ці ділянки за державою.

Раніше прокуратура Київщини також повернула державі 24 га лісу, незаконно виведених для родини Медведчука.

Нагадаємо

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про направлення до суду справи екснардепа щодо привласнення нафтопроводу вартістю 1,4 млрд грн. Йому інкримінують заволодіння майном та відмивання 29,9 млн євро.

Ольга Розгон

СуспільствоКиївська область
Нерухомість
Санкції
Київська область
Генеральний прокурор (Україна)