Україна отримала $1,5 млрд першого траншу за новою програмою від МВФ
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 57563 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
2 березня, 15:45 • 61947 перегляди
Світ на межі Третьої світової: яку роль у війні на Близькому сході відіграє Україна
2 березня, 15:00 • 44256 перегляди
Україна посилює консульську підтримку громадян на Близькому Сході, інформації про загиблих чи постраждалих немає - МЗС
2 березня, 14:18 • 42402 перегляди
Україна обговорює з ЄС питання змін у законодавство щодо можливості конфіскації нафти з танкерів "тіньового флоту" рф
2 березня, 14:03 • 36888 перегляди
Звернення є, будемо реагувати - Зеленський про евакуацію українців з Близького Сходу
2 березня, 13:36 • 20448 перегляди
В Україні розпочалися поточні ремонти доріг - дорожники уточнили, як йде ліквідація ямковості і чому не масовоPhoto
Ексклюзив
2 березня, 13:33 • 18669 перегляди
Ціни на нафту ростуть через війну у Ірані - що буде з пальним для українців
Ексклюзив
2 березня, 12:02 • 17639 перегляди
"Я шокований тим, як Захід будує ППО" - експерт пояснив, як Україна може допомогти партнерам закрити небо на Близькому Сході
Ексклюзив
2 березня, 11:19 • 45643 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
Справу Медведчука про привласнення нафтопроводу направили до суду - Генпрокурор

Київ • УНН

 • 248 перегляди

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про направлення до суду справи екснардепа щодо привласнення нафтопроводу вартістю 1,4 млрд грн. Йому інкримінують заволодіння майном та відмивання 29,9 млн євро.

Справу Медведчука про привласнення нафтопроводу направили до суду - Генпрокурор

Справу екснардепа щодо привласнення нафтопроводу на 1,4 млрд грн та відмивання €29,9 млн скеровано до суду, повідомив у вівторок Генеральний прокурор Руслан Кравченко, пише УНН.

У липні 2024 року СБУ повідомила, що разом з НАБУ зібрали масштабну доказову базу у справі нафтопроводу "Самара-Західний напрямок" і повідомили про підозру екснардепу Віктору Медведчуку та його спільникам.

Офіс Генерального прокурора скерував обвинувальний акт стосовно колишнього народного депутата України, який організував масштабну схему заволодіння державним майном

- повідомив Кравченко у соцмережах.

Деталі

За даними Генпрокурора, слідство встановило, що "протягом 2015-2018 років екснардеп створив та очолив організовану групу, яка фактично викрала у держави частину магістрального нафтопродуктопроводу". Вартість об’єкта на той момент, з його слів, становила 1,4 млрд грн.

"Щоб реалізувати схему, організатори на чолі з колишнім парламентарем залучали експертів для надання завідомо неправдивих висновків у судах та зловживали повноваженнями на різних рівнях. Після отримання контролю над об’єктом учасники групи використовували його для власного збагачення, легалізувавши понад 29,9 млн євро доходів, отриманих від експлуатації трубопроводу злочинним шляхом", - розповів Кравченко деталі справи.

Колишньому депутату інкриміновано організацію заволодіння майном в особливо великих розмірах, відмивання коштів, зловживання повноваженнями та підробку експертних висновків. Оскільки він перебуває на території рф, розслідування проводилося у порядку спеціального досудового розслідування (in absentia − заочно)

- написав Генпрокурор.

За його словами, матеріали щодо інших учасників схеми виділені в окреме провадження − вони знаходяться в розшуку.

"Позиція держави залишається незмінною: кожному викритому факту зловживань стратегічними активами України має бути надана належна правова оцінка. Правоохоронні органи продовжують активні заходи щодо розшуку, арешту та конфіскації активів осіб, які підозрюються у злочинах проти держави та корупції. Це стосується майна як в Україні, так і за кордоном − воно має слугувати компенсацією за завдані державі збитки. Працюємо далі", - підкреслив Кравченко.

Незаконно виведені для родини Медведчука 24 га лісу повернули державі - прокуратура09.02.26, 11:14 • 3902 перегляди

Юлія Шрамко

ПолітикаКримінал
Державний бюджет
Енергетика
Руслан Кравченко
Національне антикорупційне бюро України
Служба безпеки України
Україна