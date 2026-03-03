Справу Медведчука про привласнення нафтопроводу направили до суду - Генпрокурор
Київ • УНН
Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про направлення до суду справи екснардепа щодо привласнення нафтопроводу вартістю 1,4 млрд грн. Йому інкримінують заволодіння майном та відмивання 29,9 млн євро.
Справу екснардепа щодо привласнення нафтопроводу на 1,4 млрд грн та відмивання €29,9 млн скеровано до суду, повідомив у вівторок Генеральний прокурор Руслан Кравченко, пише УНН.
У липні 2024 року СБУ повідомила, що разом з НАБУ зібрали масштабну доказову базу у справі нафтопроводу "Самара-Західний напрямок" і повідомили про підозру екснардепу Віктору Медведчуку та його спільникам.
Офіс Генерального прокурора скерував обвинувальний акт стосовно колишнього народного депутата України, який організував масштабну схему заволодіння державним майном
Деталі
За даними Генпрокурора, слідство встановило, що "протягом 2015-2018 років екснардеп створив та очолив організовану групу, яка фактично викрала у держави частину магістрального нафтопродуктопроводу". Вартість об’єкта на той момент, з його слів, становила 1,4 млрд грн.
"Щоб реалізувати схему, організатори на чолі з колишнім парламентарем залучали експертів для надання завідомо неправдивих висновків у судах та зловживали повноваженнями на різних рівнях. Після отримання контролю над об’єктом учасники групи використовували його для власного збагачення, легалізувавши понад 29,9 млн євро доходів, отриманих від експлуатації трубопроводу злочинним шляхом", - розповів Кравченко деталі справи.
Колишньому депутату інкриміновано організацію заволодіння майном в особливо великих розмірах, відмивання коштів, зловживання повноваженнями та підробку експертних висновків. Оскільки він перебуває на території рф, розслідування проводилося у порядку спеціального досудового розслідування (in absentia − заочно)
За його словами, матеріали щодо інших учасників схеми виділені в окреме провадження − вони знаходяться в розшуку.
"Позиція держави залишається незмінною: кожному викритому факту зловживань стратегічними активами України має бути надана належна правова оцінка. Правоохоронні органи продовжують активні заходи щодо розшуку, арешту та конфіскації активів осіб, які підозрюються у злочинах проти держави та корупції. Це стосується майна як в Україні, так і за кордоном − воно має слугувати компенсацією за завдані державі збитки. Працюємо далі", - підкреслив Кравченко.
