Незаконно виведені для родини Медведчука 24 га лісу повернули державі - прокуратура
Київ • УНН
Прокуратура повернула державі 24 гектари лісу в Обухівському районі, незаконно передані родині колишнього нардепа-зрадника Віктора Медведчука у 2004 році. Посадовці Київської ОДА та Обухівської РДА перевищили повноваження, змінивши цільове призначення лісів без рішення уряду.
Прокуратура повернула державі 24 га лісу, незаконно виведених для родини колишнього народного депутата Віктора Медведчука, повідомили в Офісі Генпрокурора у понеділок, пише УНН.
Київська обласна прокуратура повернула у власність держави 24 гектари лісу в Обухівському районі, які у 2004 році були незаконно передані родині колишнього нардепа-зрадника Віктора Медведчука. Йдеться про ділянки лісогосподарського призначення, оформлені на компанію, кінцевим бенефіціаром якої є його дружина
Деталі
За даними прокуратури, посадовці Київської ОДА та Обухівської РДА у 2004 році перевищили повноваження та всупереч закону змінили цільове призначення лісів, вивівши їх із державної власності без обов’язкового рішення уряду.
Прокуратура подала позов в інтересах держави. Господарський суд Києва задовольнив вимоги, а апеляція залишила рішення в силі.
"26.01.2026 право власності офіційно повернуто державі", - ідеться у повідомленні.
Доповнення
Як вказали у прокуратурі, у серпні 2025 року Медведчуку та ще 12 його спільникам повідомлено про підозру за злочини проти нацбезпеки: поширення кремлівської пропаганди, інформаційно-підривну діяльність, заклики до зміни кордонів, розпалювання ворожнечі тощо.
Їм інкриміновано ст. 436-2, 109, 161, 111, 111-1 КК України.