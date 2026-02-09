Незаконно виведені для родини Медведчука 24 га лісу повернули державі - прокуратура

Прокуратура повернула державі 24 га лісу, незаконно виведених для родини колишнього народного депутата Віктора Медведчука, повідомили в Офісі Генпрокурора у понеділок, пише УНН.

Київська обласна прокуратура повернула у власність держави 24 гектари лісу в Обухівському районі, які у 2004 році були незаконно передані родині колишнього нардепа-зрадника Віктора Медведчука. Йдеться про ділянки лісогосподарського призначення, оформлені на компанію, кінцевим бенефіціаром якої є його дружина - повідомили в Офісі Генпрокурора.

Деталі

За даними прокуратури, посадовці Київської ОДА та Обухівської РДА у 2004 році перевищили повноваження та всупереч закону змінили цільове призначення лісів, вивівши їх із державної власності без обов’язкового рішення уряду.

Прокуратура подала позов в інтересах держави. Господарський суд Києва задовольнив вимоги, а апеляція залишила рішення в силі.

"26.01.2026 право власності офіційно повернуто державі", - ідеться у повідомленні.

Доповнення

Як вказали у прокуратурі, у серпні 2025 року Медведчуку та ще 12 його спільникам повідомлено про підозру за злочини проти нацбезпеки: поширення кремлівської пропаганди, інформаційно-підривну діяльність, заклики до зміни кордонів, розпалювання ворожнечі тощо.

Їм інкриміновано ст. 436-2, 109, 161, 111, 111-1 КК України.