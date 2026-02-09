$43.050.09
Незаконно выведенные для семьи Медведчука 24 га леса возвращены государству - прокуратура

Киев • УНН

 • 1458 просмотра

Прокуратура вернула государству 24 гектара леса в Обуховском районе, незаконно переданные семье бывшего нардепа-предателя Виктора Медведчука в 2004 году. Должностные лица Киевской ОГА и Обуховской РГА превысили полномочия, изменив целевое назначение лесов без решения правительства.

Незаконно выведенные для семьи Медведчука 24 га леса возвращены государству - прокуратура

Прокуратура вернула государству 24 га леса, незаконно выведенных для семьи бывшего народного депутата Виктора Медведчука, сообщили в Офисе Генпрокурора в понедельник, пишет УНН.

Киевская областная прокуратура вернула в собственность государства 24 гектара леса в Обуховском районе, которые в 2004 году были незаконно переданы семье бывшего нардепа-предателя Виктора Медведчука. Речь идет об участках лесохозяйственного назначения, оформленных на компанию, конечным бенефициаром которой является его жена

- сообщили в Офисе Генпрокурора.

Детали

По данным прокуратуры, должностные лица Киевской ОГА и Обуховской РГА в 2004 году превысили полномочия и вопреки закону изменили целевое назначение лесов, выведя их из государственной собственности без обязательного решения правительства.

Прокуратура подала иск в интересах государства. Хозяйственный суд Киева удовлетворил требования, а апелляция оставила решение в силе.

"26.01.2026 право собственности официально возвращено государству", - говорится в сообщении.

Дополнение

Как указали в прокуратуре, в августе 2025 года Медведчуку и еще 12 его сообщникам сообщено о подозрении за преступления против нацбезопасности: распространение кремлевской пропаганды, информационно-подрывная деятельность, призывы к изменению границ, разжигание вражды и т.д.

Им инкриминированы ст. 436-2, 109, 161, 111, 111-1 УК Украины.

Юлия Шрамко

