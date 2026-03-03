$43.230.13
Украина получила $1,5 млрд первого транша по новой программе от МВФ
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Мир на грани Третьей мировой: какую роль в войне на Ближнем Востоке играет Украина
Украина усиливает консульскую поддержку граждан на Ближнем Востоке, информации о погибших или пострадавших нет - МИД
Украина обсуждает с ЕС вопрос изменений в законодательство относительно возможности конфискации нефти с танкеров "теневого флота" рф
Обращения есть, будем реагировать - Зеленский об эвакуации украинцев с Ближнего Востока
В Украине начались текущие ремонты дорог - дорожники уточнили, как идет ликвидация ямочности и почему не массовоPhoto
Цены на нефть растут из-за войны в Иране – что будет с топливом для украинцев
"Я шокирован тем, как Запад строит ПВО" - эксперт объяснил, как Украина может помочь партнерам закрыть небо на Ближнем Востоке
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Дело Медведчука о присвоении нефтепровода направлено в суд - Генпрокурор

Киев • УНН

 • 282 просмотра

Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил о направлении в суд дела экс-нардепа о присвоении нефтепровода стоимостью 1,4 млрд грн. Ему инкриминируют завладение имуществом и отмывание 29,9 млн евро.

Дело Медведчука о присвоении нефтепровода направлено в суд - Генпрокурор

Дело экс-нардепа о присвоении нефтепровода на 1,4 млрд грн и отмывании €29,9 млн направлено в суд, сообщил во вторник Генеральный прокурор Руслан Кравченко, пишет УНН.

В июле 2024 года СБУ сообщила, что вместе с НАБУ собрали масштабную доказательную базу по делу нефтепровода "Самара-Западное направление" и сообщили о подозрении экс-нардепу Виктору Медведчуку и его сообщникам.

Офис Генерального прокурора направил обвинительный акт в отношении бывшего народного депутата Украины, который организовал масштабную схему завладения государственным имуществом

- сообщил Кравченко в соцсетях.

Детали

По данным Генпрокурора, следствие установило, что "в течение 2015-2018 годов экс-нардеп создал и возглавил организованную группу, которая фактически похитила у государства часть магистрального нефтепродуктопровода". Стоимость объекта на тот момент, по его словам, составляла 1,4 млрд грн.

"Чтобы реализовать схему, организаторы во главе с бывшим парламентарием привлекали экспертов для дачи заведомо ложных заключений в судах и злоупотребляли полномочиями на разных уровнях. После получения контроля над объектом участники группы использовали его для собственного обогащения, легализовав более 29,9 млн евро доходов, полученных от эксплуатации трубопровода преступным путем", - рассказал Кравченко детали дела.

Бывшему депутату инкриминируется организация завладения имуществом в особо крупных размерах, отмывание средств, злоупотребление полномочиями и подделка экспертных заключений. Поскольку он находится на территории рф, расследование проводилось в порядке специального досудебного расследования (in absentia − заочно)

- написал Генпрокурор.

По его словам, материалы в отношении других участников схемы выделены в отдельное производство − они находятся в розыске.

"Позиция государства остается неизменной: каждому выявленному факту злоупотреблений стратегическими активами Украины должна быть дана надлежащая правовая оценка. Правоохранительные органы продолжают активные меры по розыску, аресту и конфискации активов лиц, подозреваемых в преступлениях против государства и коррупции. Это касается имущества как в Украине, так и за рубежом − оно должно служить компенсацией за нанесенный государству ущерб. Работаем дальше", - подчеркнул Кравченко.

Незаконно выведенные для семьи Медведчука 24 га леса возвращены государству - прокуратура09.02.26, 11:14 • 3902 просмотра

Юлия Шрамко

ПолитикаКриминал и ЧП
Государственный бюджет
Энергетика
Руслан Кравченко
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Служба безопасности Украины
Украина