Дело Медведчука о присвоении нефтепровода направлено в суд - Генпрокурор

Дело экс-нардепа о присвоении нефтепровода на 1,4 млрд грн и отмывании €29,9 млн направлено в суд, сообщил во вторник Генеральный прокурор Руслан Кравченко, пишет УНН.

В июле 2024 года СБУ сообщила, что вместе с НАБУ собрали масштабную доказательную базу по делу нефтепровода "Самара-Западное направление" и сообщили о подозрении экс-нардепу Виктору Медведчуку и его сообщникам.

Офис Генерального прокурора направил обвинительный акт в отношении бывшего народного депутата Украины, который организовал масштабную схему завладения государственным имуществом - сообщил Кравченко в соцсетях.

Детали

По данным Генпрокурора, следствие установило, что "в течение 2015-2018 годов экс-нардеп создал и возглавил организованную группу, которая фактически похитила у государства часть магистрального нефтепродуктопровода". Стоимость объекта на тот момент, по его словам, составляла 1,4 млрд грн.

"Чтобы реализовать схему, организаторы во главе с бывшим парламентарием привлекали экспертов для дачи заведомо ложных заключений в судах и злоупотребляли полномочиями на разных уровнях. После получения контроля над объектом участники группы использовали его для собственного обогащения, легализовав более 29,9 млн евро доходов, полученных от эксплуатации трубопровода преступным путем", - рассказал Кравченко детали дела.

Бывшему депутату инкриминируется организация завладения имуществом в особо крупных размерах, отмывание средств, злоупотребление полномочиями и подделка экспертных заключений. Поскольку он находится на территории рф, расследование проводилось в порядке специального досудебного расследования (in absentia − заочно) - написал Генпрокурор.

По его словам, материалы в отношении других участников схемы выделены в отдельное производство − они находятся в розыске.

"Позиция государства остается неизменной: каждому выявленному факту злоупотреблений стратегическими активами Украины должна быть дана надлежащая правовая оценка. Правоохранительные органы продолжают активные меры по розыску, аресту и конфискации активов лиц, подозреваемых в преступлениях против государства и коррупции. Это касается имущества как в Украине, так и за рубежом − оно должно служить компенсацией за нанесенный государству ущерб. Работаем дальше", - подчеркнул Кравченко.

