Земли на Киевщине, связанные с Медведчуком и Клименко, возвращены в собственность государства

В Киевской области в государственную собственность возвращены земельные участки, которые были связаны с окружением бывших высокопоставленных чиновников. Речь идет о землях, фигурировавших в схемах, связанных с Виктором Медведчуком и Александром Клименко. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Киевская областная прокуратура обеспечила исполнение судебного решения о возвращении в государственную собственность земель лесохозяйственного назначения в Киевской области - говорится в сообщении.

Речь идет о 9,5 га леса на территории Цыбливской общины Бориспольского района, которые длительное время находились в пользовании частных компаний. По данным открытых реестров, эти участки связаны с бывшим народным депутатом Виктором Медведчуком и экс-министром доходов и сборов времен Януковича Александром Клименко. В частности, конечным бенефициаром одной из компаний является жена подсанкционного пророссийского политика.

Прокуроры доказали в судах, что в 2004 году Переяслав-Хмельницкая районная государственная администрация, превысив полномочия, незаконно передала эти земли в частную собственность и пользование. В дальнейшем их использовали под застройку вопреки требованиям законодательства.

Хозяйственный суд Киевской области удовлетворил иск прокуратуры, а в феврале 2024 года апелляционный суд оставил это решение без изменений, признав незаконными договоры аренды и субаренды.

В марте 2026 года государственный регистратор исполнил судебное решение - в Государственный реестр вещных прав внесены сведения о прекращении частных прав и регистрации собственности на эти участки за государством.

Ранее прокуратура Киевской области также вернула государству 24 га леса, незаконно выведенных для семьи Медведчука.

Напомним

Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил о направлении в суд дела экс-нардепа о присвоении нефтепровода стоимостью 1,4 млрд грн. Ему инкриминируют завладение имуществом и отмывание 29,9 млн евро.