Ночные удары по Украине: какие регионы атаковала Россия и что известно о последствиях

В ночь на 21 октября российские войска атаковали ряд регионов Украины ударными беспилотниками. В результате обстрелов погибли по меньшей мере 2 человека в Харьковской области, есть пострадавшие в Черкасской, Полтавской и других областях. Под ударами оказались жилые дома, торговые объекты, университет и транспортная инфраструктура. Об этом сообщают областные военные администрации, ГСЧС и городские власти, пишет УНН.

Детали

В Харьковской области россияне массированно атаковали село Коротич. По словам главы ОВА Олега Синегубова, погибли 81-летняя женщина и 83-летний мужчина. Еще 11 человек получили острую реакцию на стресс, среди них 2-месячный мальчик и 8-летняя девочка. Повреждены 13 частных домов, автомобиль и хозяйственная постройка. Также сообщалось об ударе беспилотника по Основянскому району Харькова.

В Черкасской области под удар попала Умань. Глава ОВА Игорь Табурец сообщил о разрушении частного дома, пожаре и пострадавшем мужчине, который отказался от госпитализации. Российские дроны также попали в здание гипермаркета и на его территорию, вызвав возгорание. Взрывная волна повредила гостиницу.

Удары по Киеву, Полтавской области и другим регионам

В Киеве российский беспилотник попал в 24-этажный жилой дом в Святошинском районе на уровне 20-го этажа. По словам городского головы Виталия Кличко, возник пожар. Накануне он сообщал о 21 пострадавшем в результате атак на столицу в течение 20 октября.

В Полтавской области российский дрон попал в здание Кременчугского национального университета имени Михаила Остроградского. Глава ОВА Виталий Дякивнич сообщил о 2 пострадавших. Один из них находится в состоянии средней тяжести, а 16-летнего подростка с симптомами сотрясения мозга и контузией госпитализировали. Пожар оперативно потушили.

В Ровненской области российские войска в течение 20 октября неоднократно атаковали гипермаркет. По информации ГСЧС, пострадали 4 человека, 3 из них госпитализировали. Масштабный пожар ликвидировали 46 спасателей с помощью 13 единиц техники. Работу осложняла угроза повторных ударов.

В Запорожской области в течение суток россияне нанесли 795 ударов по 59 населенным пунктам. По данным Совета обороны области, 1 человек погиб, еще 6 получили ранения. В Чернигове в результате атаки возник пожар на объекте транспортной инфраструктуры, обошлось без пострадавших. Власти продолжают уточнять последствия обстрелов в регионах.

В оккупированном Луганске прогремели десятки взрывов: под удар попало здание оператора связи «Лугаком»