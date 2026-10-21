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Нічні удари по Україні: які регіони атакувала росія та що відомо про наслідки

Київ • УНН

 • 3422 перегляди

рф атакувала дронами кілька регіонів України: загинули люди, є постраждалі й пожежі. Пошкоджено будинки, гіпермаркети, університет і транспортні об’єкти.

Нічні удари по Україні: які регіони атакувала росія та що відомо про наслідки

У ніч проти 21 жовтня російські війська атакували низку регіонів України ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілів загинули щонайменше 2 людини на Харківщині, є постраждалі на Черкащині, Полтавщині та в інших областях. Під ударами опинилися житлові будинки, торговельні об'єкти, університет і транспортна інфраструктура. Про це повідомляють обласні військові адміністрації, ДСНС та міська влада, пише УНН.

Деталі

На Харківщині росіяни масовано атакували село Коротич. За словами очільника ОВА Олега Синєгубова, загинули 81-річна жінка та 83-річний чоловік. Ще 11 людей зазнали гострої реакції на стрес, серед них 2-місячний хлопчик і 8-річна дівчинка. Пошкоджено 13 приватних будинків, автомобіль та господарчу споруду. Також повідомлялося про удар безпілотника по Основ'янському району Харкова.

На Черкащині під ударом опинилася Умань. Голова ОВА Ігор Табурець повідомив про руйнування приватного будинку, пожежу та травмованого чоловіка, який відмовився від госпіталізації. Російські дрони також влучили в будівлю гіпермаркету та на його територію, спричинивши займання. Вибухова хвиля пошкодила готель.

Удари по Києву, Полтавщині та інших регіонах

У Києві російський безпілотник влучив у 24-поверховий житловий будинок у Святошинському районі на рівні 20 поверху. За словами міського голови Віталія Кличка, виникла пожежа. Напередодні він повідомляв про 21 постраждалого внаслідок атак на столицю протягом 20 жовтня.

На Полтавщині російський дрон влучив у будівлю Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Голова ОВА Віталій Дяківнич повідомив про 2 постраждалих. Один із них перебуває у стані середньої тяжкості, а 16-річного підлітка із симптомами струсу мозку та контузією госпіталізували. Пожежу оперативно загасили.

На Рівненщині російські війська протягом 20 жовтня неодноразово атакували гіпермаркет. За інформацією ДСНС, постраждали 4 людини, 3 із них госпіталізували. Масштабну пожежу ліквідували 46 рятувальників за допомогою 13 одиниць техніки. Роботу ускладнювала загроза повторних ударів.

У Запорізькій області протягом доби росіяни завдали 795 ударів по 59 населених пунктах. За даними Ради оборони області, 1 людина загинула, ще 6 отримали поранення. У Чернігові внаслідок атаки виникла пожежа на об'єкті транспортної інфраструктури, обійшлося без постраждалих. Влада продовжує уточнювати наслідки обстрілів у регіонах.

В окупованому Луганську пролунали десятки вибухів: під удар потрапила будівля оператора зв'язку "Лугаком"21.10.26, 06:17 • 11107 переглядiв

Степан Гафтко

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