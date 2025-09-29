$41.480.01
Из Украины выехали ориентировочно почти 40 тыс. хасидов - Госпогранслужба

Киев • УНН

 • 1208 просмотра

После празднования Рош ха-Шана из Украины выехали почти 40 тысяч паломников-хасидов. Наибольший поток зафиксирован 25 сентября, когда страну покинули около 25 тысяч человек.

Из Украины выехали ориентировочно почти 40 тыс. хасидов - Госпогранслужба

Ориентировочно почти 40 тыс. паломников-хасидов выехали из Украины за последние дни после завершения празднования Рош ха-Шана. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.

Выезд хасидов из Украины

Что касается выезда паломников-хасидов, то 25 сентября пассажиропоток существенно вырос, потому что одномоментно за сутки около 25 тыс. паломников-хасидов двигалось на выезд из Украины. В дальнейшем их движение особо не фиксировалось ни 26 сентября, ни 27 сентября. Вчера (28 сентября – ред.) также достаточно большое количество паломников-хасидов – это более 5 тыс. в течение суток пересекли границу на выезд из Украины

- рассказал Демченко.

Он отметил, что с 25 сентября ориентировочно почти 40 тыс. хасидов выехали из Украины.

Фактически, то, что мы фиксировали на въезд – это почти 40 тыс. граждан, то в течение последних дней начиная с 25 сентября это же ориентировочно количество и проследовало за пределы нашей страны

- сказал Демченко.

Ситуация с пассажиропотоком на границе Украины

Если говорить в целом о пассажиропотоке, то он хоть и несколько уменьшился по сравнению с августом, но все равно на достаточно высоком уровне. В будние дни сейчас границу пересекает где-то 95-100 тыс. граждан. Это совокупно за сутки в обоих направлениях. В выходные пассажиропоток возрастает и может достигать до 120 тыс. пересечений за сутки. Очереди, как правило, если отбросить выезд паломников-хасидов, в целом возрастают перед выходными и в выходные, поскольку пассажиропоток постепенно в течение недели начинает возрастать. Если говорить о четверге, пятнице, то больше попыток пересечь границу именно на выезд из Украины. В отдельные дни больше следуют на въезд в Украину, в том числе и в воскресенье

- сообщил Демченко.

Дополнение

В Умань Черкасской области приехали около 35 тысяч брацлавских хасидов, празднующих иудейский Новый год Рош ха-Шана. По данным Объединенной еврейской общины Украины, в целом в этом году ожидали до 38 тысяч верующих.

26 сентября сообщалось, что паломники продолжали массово выезжать после празднования Рош ха-Шана, только 25 сентября в пределах Львовской области украинско-польскую границу пересекли около 5 тысяч паломников, а наименьшая нагрузка наблюдается в поздние вечерние часы и рано утром.

Анна Мурашко

Общество
Государственная граница Украины
Львовская область
Черкасская область
Государственная пограничная служба Украины
Украина
Умань
Польша