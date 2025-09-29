Из Украины выехали ориентировочно почти 40 тыс. хасидов - Госпогранслужба

Ориентировочно почти 40 тыс. паломников-хасидов выехали из Украины за последние дни после завершения празднования Рош ха-Шана. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.

Что касается выезда паломников-хасидов, то 25 сентября пассажиропоток существенно вырос, потому что одномоментно за сутки около 25 тыс. паломников-хасидов двигалось на выезд из Украины. В дальнейшем их движение особо не фиксировалось ни 26 сентября, ни 27 сентября. Вчера (28 сентября – ред.) также достаточно большое количество паломников-хасидов – это более 5 тыс. в течение суток пересекли границу на выезд из Украины

Он отметил, что с 25 сентября ориентировочно почти 40 тыс. хасидов выехали из Украины.

Если говорить в целом о пассажиропотоке, то он хоть и несколько уменьшился по сравнению с августом, но все равно на достаточно высоком уровне. В будние дни сейчас границу пересекает где-то 95-100 тыс. граждан. Это совокупно за сутки в обоих направлениях. В выходные пассажиропоток возрастает и может достигать до 120 тыс. пересечений за сутки. Очереди, как правило, если отбросить выезд паломников-хасидов, в целом возрастают перед выходными и в выходные, поскольку пассажиропоток постепенно в течение недели начинает возрастать. Если говорить о четверге, пятнице, то больше попыток пересечь границу именно на выезд из Украины. В отдельные дни больше следуют на въезд в Украину, в том числе и в воскресенье