07:20 • 4982 перегляди
З України виїхали орієнтовно майже 40 тис. хасидів - Держприкордонслужба

Київ • УНН

 • 1408 перегляди

Після святкування Рош га-Шана з України виїхали майже 40 тисяч паломників-хасидів. Найбільший потік зафіксовано 25 вересня, коли країну покинули близько 25 тисяч осіб.

З України виїхали орієнтовно майже 40 тис. хасидів - Держприкордонслужба

Орієнтовно майже 40 тис. паломників-хасидів виїхали з України за останні дні після завершення святкування Рош га-Шана. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає УНН.

Виїзд хасидів з України

Щодо виїзду паломників-хасидів, то 25 вересня пасажиропотік суттєво зріс, тому що одномоментно за добу близько 25 тис. паломників-хасидів рухалося на виїзд з України. Надалі їх рух особливо не фіксувався ні 26 вересня, ні 27 вересня. Вчора (28 вересня – ред.) також достатня велика кількість паломників-хасидів – це понад 5 тис. протягом доби перетнули кордон на виїзд з України

- розповів Демченко.

Він зазначив, що з 25 вересня орієнтовно майже 40 тис. хасидів виїхали з України.

Фактично, те, що ми фіксували на в'їзд – це майже 40 тис. громадян, то впродовж останніх днів починаючи з 25 вересня ця ж орієнтовно кількість й прослідувала за межі нашої країни

- сказав Демченко.

Ситуація з пасажиропотоком на кордоні України

Якщо говорити загалом про пасажиропотік, то він хоч й дещо зменшився у порівнянні із серпнем, але все одно  на досить високому рівні. В будні дні зараз кордон перетинає десь 95-100 тис. громадян. Це сукупно за добу в обох напрямках. У вихідні пасажиропотік зростає й може досягати до 120 тис. перетинів за добу. Черги, як правило, якщо відкинути виїзд паломників-хасидів, загалом зростають перед вихідними й у вихідні, оскільки пасажиропотік поступово протягом тижня починає зростати. Якщо говорити про четвер, п'ятницю, то більше спроб перетнути кордон саме на виїзд з України. В окремі дні більше слідують на в'їзд в Україну, в тому числі й в неділю

- повідомив Демченко.

Доповнення

До Умані на Черкащині приїхали близько 35 тисяч брацлавських хасидів, які святкують юдейський Новий рік Рош га-Шана. За даними Об’єднаної єврейської громади України, загалом цього року очікували до 38 тисяч вірян.

26 вересня повідомлялося, що паломники продовжували масово виїжджати після святкування Рош га-Шана, лише 25 вересня у межах Львівської області українсько-польський кордон перетнули близько 5 тисяч паломників, а найменше навантаження спостерігається у пізні вечірні години та рано-вранці.

Анна Мурашко

