З України виїхали орієнтовно майже 40 тис. хасидів - Держприкордонслужба

Орієнтовно майже 40 тис. паломників-хасидів виїхали з України за останні дні після завершення святкування Рош га-Шана. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає УНН.

Щодо виїзду паломників-хасидів, то 25 вересня пасажиропотік суттєво зріс, тому що одномоментно за добу близько 25 тис. паломників-хасидів рухалося на виїзд з України. Надалі їх рух особливо не фіксувався ні 26 вересня, ні 27 вересня. Вчора (28 вересня – ред.) також достатня велика кількість паломників-хасидів – це понад 5 тис. протягом доби перетнули кордон на виїзд з України

Він зазначив, що з 25 вересня орієнтовно майже 40 тис. хасидів виїхали з України.

Якщо говорити загалом про пасажиропотік, то він хоч й дещо зменшився у порівнянні із серпнем, але все одно на досить високому рівні. В будні дні зараз кордон перетинає десь 95-100 тис. громадян. Це сукупно за добу в обох напрямках. У вихідні пасажиропотік зростає й може досягати до 120 тис. перетинів за добу. Черги, як правило, якщо відкинути виїзд паломників-хасидів, загалом зростають перед вихідними й у вихідні, оскільки пасажиропотік поступово протягом тижня починає зростати. Якщо говорити про четвер, п'ятницю, то більше спроб перетнути кордон саме на виїзд з України. В окремі дні більше слідують на в'їзд в Україну, в тому числі й в неділю