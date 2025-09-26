$41.490.08
Паломники продовжують масово виїжджати після Рош га-Шана: що з чергами на кордоні та коли їх найменше

Київ • УНН

 • 406 перегляди

Після святкування Рош га-Шана спостерігається значне збільшення пасажиропотоку на виїзд з України. За минулу добу кордон перетнули близько 5 тисяч паломників, що призвело до навантаження на пункти пропуску Львівської області.

Паломники продовжують масово виїжджати після Рош га-Шана: що з чергами на кордоні та коли їх найменше

Паломники продовжують масово виїжджати через після святкування Рош га-Шана, лише минулої доби у межах Львівської області українсько-польський кордон перетнули близько 5 тисяч паломників, а найменше навантаження спостерігається у пізні вечірні години та рано-вранці, повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

"Після завершення святкувань юдейського Нового року Рош га-Шана паломники, які протягом останніх тижнів прибували до України, зараз організовано прямують на виїзд. На відміну від в’їзду паломників, який відбувався поступово, основний виїзний потік зосереджений у перші дні після завершення святкувань", - ідеться у повідомленні.

Тисячі хасидів залишають Україну після Рош га-Шана: на кордонах утворились черги25.09.25, 15:55 • 2138 переглядiв

Це, як вказано, призводить до збільшення пасажиропотоку у пунктах пропуску Львівської області.

"За минулу добу кордон на виїзд перетнули близько 5 тисяч паломників. Більшість із них подорожує організованими групами, а всі прикордонні процедури здійснюються у відповідності до вимог чинного законодавства України", - зазначили у ДПСУ.

Державна прикордонна служба, як вказано, працює у тісній взаємодії з іншими державними органами та організаціями, що супроводжують паломників.

"Щоб зменшити навантаження на пункти пропуску, збільшено кількість прикордонних нарядів та впроваджено заходи для оперативнішого оформлення подорожніх. Усі заходи здійснюються у тісній взаємодії з польськими прикордонниками", - наголосили у ДПСУ.

На 9:30 завантаження пунктів пропуску Львівщини було наступним:

  • Угринів - 35 автомобілів;
    • Рава-Руська - 20 автомобілів;
      • Грушів - 20 автомобілів;
        • Краківець - 20 автомобілів;
          • Шегині - 35 автомобілів;
            • Смільниця - 0 автівок;
              • Нижанковичі - 5 автомобілів

                Також фіксується попит на пішому переході у пункті пропуску Шегині.

                "Найменше навантаження спостерігається у пізні вечірні години та рано-вранці", - повідомили у ДПСУ.

                За можливості мандрівникам радять обирати альтернативні пункти пропуску, щоб уникнути тривалого очікування.

                "Прикордонники працюють у посиленому режимі, щоб забезпечити комфортний і безпечний перетин кордону усіх подорожніх", - ідеться у повідомленні.

                Близько 35 тис. хасидів прибули до Умані на Рош га-Шана22.09.25, 10:42 • 2916 переглядiв

                Юлія Шрамко

                Суспільство
                Державний кордон України
                Львівська область
                Державна прикордонна служба України
                Україна
                Польща