Паломники продовжують масово виїжджати після Рош га-Шана: що з чергами на кордоні та коли їх найменше
Київ • УНН
Після святкування Рош га-Шана спостерігається значне збільшення пасажиропотоку на виїзд з України. За минулу добу кордон перетнули близько 5 тисяч паломників, що призвело до навантаження на пункти пропуску Львівської області.
Паломники продовжують масово виїжджати через після святкування Рош га-Шана, лише минулої доби у межах Львівської області українсько-польський кордон перетнули близько 5 тисяч паломників, а найменше навантаження спостерігається у пізні вечірні години та рано-вранці, повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України у п'ятницю, пише УНН.
Деталі
"Після завершення святкувань юдейського Нового року Рош га-Шана паломники, які протягом останніх тижнів прибували до України, зараз організовано прямують на виїзд. На відміну від в’їзду паломників, який відбувався поступово, основний виїзний потік зосереджений у перші дні після завершення святкувань", - ідеться у повідомленні.
Це, як вказано, призводить до збільшення пасажиропотоку у пунктах пропуску Львівської області.
"За минулу добу кордон на виїзд перетнули близько 5 тисяч паломників. Більшість із них подорожує організованими групами, а всі прикордонні процедури здійснюються у відповідності до вимог чинного законодавства України", - зазначили у ДПСУ.
Державна прикордонна служба, як вказано, працює у тісній взаємодії з іншими державними органами та організаціями, що супроводжують паломників.
"Щоб зменшити навантаження на пункти пропуску, збільшено кількість прикордонних нарядів та впроваджено заходи для оперативнішого оформлення подорожніх. Усі заходи здійснюються у тісній взаємодії з польськими прикордонниками", - наголосили у ДПСУ.
На 9:30 завантаження пунктів пропуску Львівщини було наступним:
- Угринів - 35 автомобілів;
- Рава-Руська - 20 автомобілів;
- Грушів - 20 автомобілів;
- Краківець - 20 автомобілів;
- Шегині - 35 автомобілів;
- Смільниця - 0 автівок;
- Нижанковичі - 5 автомобілів
Також фіксується попит на пішому переході у пункті пропуску Шегині.
"Найменше навантаження спостерігається у пізні вечірні години та рано-вранці", - повідомили у ДПСУ.
За можливості мандрівникам радять обирати альтернативні пункти пропуску, щоб уникнути тривалого очікування.
"Прикордонники працюють у посиленому режимі, щоб забезпечити комфортний і безпечний перетин кордону усіх подорожніх", - ідеться у повідомленні.
