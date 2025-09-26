Паломники продолжают массово выезжать после Рош ха-Шана: что с очередями на границе и когда их меньше всего

Паломники продолжают массово выезжать после празднования Рош ха-Шана, только за прошедшие сутки в пределах Львовской области украинско-польскую границу пересекли около 5 тысяч паломников, а наименьшая нагрузка наблюдается в поздние вечерние часы и рано утром, сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины в пятницу, пишет УНН.

Детали

"После завершения празднований иудейского Нового года Рош ха-Шана паломники, которые в течение последних недель прибывали в Украину, сейчас организованно направляются на выезд. В отличие от въезда паломников, который происходил постепенно, основной выездной поток сосредоточен в первые дни после завершения празднований", - говорится в сообщении.

Это, как указано, приводит к увеличению пассажиропотока в пунктах пропуска Львовской области.

"За прошедшие сутки границу на выезд пересекли около 5 тысяч паломников. Большинство из них путешествует организованными группами, а все пограничные процедуры осуществляются в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины", - отметили в ГПСУ.

Государственная пограничная служба, как указано, работает в тесном взаимодействии с другими государственными органами и организациями, сопровождающими паломников.

"Чтобы уменьшить нагрузку на пункты пропуска, увеличено количество пограничных нарядов и внедрены меры для более оперативного оформления путешествующих. Все мероприятия осуществляются в тесном взаимодействии с польскими пограничниками", - подчеркнули в ГПСУ.

На 9:30 загрузка пунктов пропуска Львовщины была следующей:

Угринов - 35 автомобилей;

Рава-Русская - 20 автомобилей;

Грушев - 20 автомобилей;

Краковец - 20 автомобилей;

Шегини - 35 автомобилей;

Смильница - 0 автомобилей;

Нижанковичи - 5 автомобилей

Также фиксируется спрос на пешем переходе в пункте пропуска Шегини.

"Наименьшая нагрузка наблюдается в поздние вечерние часы и рано утром", - сообщили в ГПСУ.

По возможности путешественникам советуют выбирать альтернативные пункты пропуска, чтобы избежать длительного ожидания.

"Пограничники работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить комфортное и безопасное пересечение границы всех путешествующих", - говорится в сообщении.

