Около 35 тыс. хасидов прибыли в Умань на Рош ха-Шана

По данным Объединенной еврейской общины Украины, 35 тысяч паломников-хасидов уже прибыли в Умань. Ожидается, что к началу празднования еврейского Нового года, которое продлится с 22 по 24 сентября, их количество возрастет до 38 тысяч.
В Умань Черкасской области на Рош ха-Шана прибыло уже около 35 тысяч хасидов, всего ожидается до 38 тыс. паломников, сообщили в Объединенной еврейской общине Украины в понедельник.
Около 35 тысяч паломников-хасидов прибыло в Умань накануне Рош ха-Шана 5786
По данным Объединенной еврейской общины Украины, в зону проведения паломничества уже прибыло ожидаемое ранее количество паломников.
"По предварительной оценке, в начале празднования в Умани ожидается до 38 тысяч паломников-хасидов", - говорится в сообщении.
"ОЕОУ мониторит ситуацию в районе мемориального комплекса имени раввина Нахмана, куда съезжаются паломники", - подчеркнули в общине.
Дополнение
Сегодня вечером, 22 сентября, начнется празднование еврейского Нового года, которое продлится до вечера 24 сентября.