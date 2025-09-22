Около 35 тыс. хасидов прибыли в Умань на Рош ха-Шана

По данным Объединенной еврейской общины Украины, 35 тысяч паломников-хасидов уже прибыли в Умань. Ожидается, что к началу празднования еврейского Нового года, которое продлится с 22 по 24 сентября, их количество возрастет до 38 тысяч.

В Умань Черкасской области на Рош ха-Шана прибыло уже около 35 тысяч хасидов, всего ожидается до 38 тыс. паломников, сообщили в Объединенной еврейской общине Украины в понедельник, пишет УНН. Около 35 тысяч паломников-хасидов прибыло в Умань накануне Рош ха-Шана 5786 - сообщили в ОЕОУ. По данным Объединенной еврейской общины Украины, в зону проведения паломничества уже прибыло ожидаемое ранее количество паломников. "По предварительной оценке, в начале празднования в Умани ожидается до 38 тысяч паломников-хасидов", - говорится в сообщении. "ОЕОУ мониторит ситуацию в районе мемориального комплекса имени раввина Нахмана, куда съезжаются паломники", - подчеркнули в общине. Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности Дополнение Сегодня вечером, 22 сентября, начнется празднование еврейского Нового года, которое продлится до вечера 24 сентября.