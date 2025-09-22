Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности

Ежегодно на еврейский Новый год — Рош ха-Шана — Умань становится местом массового паломничества хасидов. Тысячи верующих приезжают сюда, чтобы помолиться на могиле Ребе Нахмана, основателя брацлавского хасидизма. В этом году, чтобы празднование прошло спокойно, в городе действуют условия усиленной охраны: организовано круглосуточное дежурство спасателей и совместные патрули украинских и израильских сил, пишет УНН.

Почему еврейский Новый год приходится на осень

Рош ха-Шана – один из важнейших праздников иудаизма, символизирующий начало нового года по еврейскому календарю. В 2025 году его будут отмечать с вечера 22 сентября до вечера 24 сентября. Дата праздника меняется ежегодно.

Иудаизм пользуется двумя календарями – библейским и гражданским. Оба считаются правильными, но имеют разное назначение. В Танахе, еврейской Библии, первым месяцем назван нисан (или авив). Именно в нисане, который по современному летоисчислению приходится на март-апрель, евреи отмечают Песах – праздник освобождения из египетского рабства. От нисана ведется отсчет праздников и заповедей в религиозном, или историческом, календаре.

В то же время гражданский год у иудеев начинается осенью – с наступлением месяца тишрей, что соответствует сентябрю-октябрю по григорианскому календарю. Именно первый и второй дни тишрея отведены празднованию Рош ха-Шана. По преданию, в этот день Бог сотворил мир и первого человека – Адама. Поэтому от тишрея считают годы правления царей, юбилеи, сельскохозяйственные сезоны и финансовые обязательства.

Значение еврейского Нового года

Рош ха-Шана открывает десятидневный период молитв, известный как "Дни трепета". Его кульминацией становится Йом-Кипур - День примирения.

По верованиям, именно в этот день Всевышний пересматривает судьбу каждого человека, поэтому праздник сочетает торжественность нового года с размышлениями о будущем. В этот период Бог сидит на престоле справедливого судьи и взвешивает человеческие поступки, записывая их имена в три разные книги.

Книга жизни - для праведников, которым суждено счастье и благополучие в новом году;

Книга смерти - для грешников, которые не получат благословения;

Промежуточная книга - для тех, чья судьба решается в Йом-Кипур.

Традиции празднования

В дни, когда на небесах определяется, кто будет жить в достатке, а кому выпадет бедность или даже смерть, главная обязанность верующих - молитва и искреннее раскаяние.

Неотъемлемый символ праздника - шофар, ритуальный инструмент из бараньего рога. Его громкие звуки как будто призывают к пробуждению, добрым помыслам и переосмыслению жизни. Сам рог напоминает историю из Танаха о том, как Авраам принес в жертву агнца вместо сына Исаака.

Рош ха-Шана - также время примирения с людьми. Верующие просят прощения у тех, кого обидели, и желают друг другу добра. Самые распространенные приветствия: "Пусть Господь запишет вас в Книге жизни на счастливый год!". К празднику принято дарить подарки и отправлять поздравительные открытки.

Особое место занимает обряд ташлих, основанный на словах пророка Михея. В первый день праздника (или на второй, если первый приходится на субботу) иудеи собираются у реки, озера или моря и читают молитвы, а затем символически "сбрасывают" грехи в воду.

Паломничество в Украину

Ежегодно на праздник Рош ха-Шана тысячи паломников-хасидов из разных стран приезжают в Умань. Для иудеев этот город имеет особое значение: здесь находится могила выдающегося духовного наставника - Ребе Нахмана, основателя брацлавского направления хасидизма.

Ребе Нахман родился в XVIII веке в поселке Меджибож на Хмельнитчине. В течение жизни он много путешествовал, однако именно город Брацлав на Виннитчине стал главным центром его учения. Здесь он передал свои духовные наставления ученикам, поэтому в иудейской традиции его называют "Нахман из Брацлава".

Незадолго до смерти Ребе Нахман переехал в Умань, где в 1768 году произошло кровавое гайдамацкое восстание против польской власти. В тех событиях погибли не только поляки, но и многие евреи. По преданию, цадик верил, что души тех, кто пал за веру, "ждут его" именно здесь.

В 1810 году Ребе Нахман заболел туберкулезом и вскоре умер. Его похоронили на старом еврейском кладбище рядом с могилами евреев, убитых во время восстания. С тех пор могила Ребе Нахмана стала одним из главных центров паломничества. Ежегодно, особенно во время больших иудейских праздников и прежде всего на Рош ха-Шана, Умань собирает тысячи верующих со всего мира.

Паломничество в Умани на Рош ха-Шана 2025

В этом году Умань ожидает около 30-35 тысяч хасидов на празднование Рош ха-Шана, хотя их община прогнозирует до 50 тысяч. По состоянию на 17 сентября границу пересекли 7 тысяч хасидов.

Чтобы предотвратить чрезвычайные ситуации во время празднования, Черкасское областное управление ГСЧС организовало в Умани круглосуточное дежурство пожарных, спасателей и водолазно-спасательных команд. Кроме того, на международных трассах, проходящих через Уманский район, выставлены посты быстрого реагирования на возможные дорожно-транспортные происшествия.

Отмечается, что на встрече, состоявшейся в офисе министра национальной безопасности Израиля, депутата Кнессета Итамара Бен Гвира, с Послом Украины в Израиле Евгением Корнийчуком, был согласован конструктивный и эффективный план безопасности.

Также на период празднований в Умани введен ряд ограничений, в частности, запрещено продавать пиротехнические изделия, алкогольные и слабоалкогольные напитки в местах паломничества.

Ранее УНН писал, что Израильские полицейские прибыли в Умань для помощи украинским коллегам в обеспечении правопорядка во время празднования иудейского нового года Рош ха-Шана.