До Умані прибули ізраїльські поліцейські на час святкування Рош га-Шана

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Ізраїльські поліцейські прибули до Умані для допомоги українським колегам у забезпеченні правопорядку під час святкування юдейського нового року Рош га-Шана. Десять ізраїльських правоохоронців патрулюватимуть разом з українськими поліцейськими в районі паломництва хасидів.

До Умані прибули ізраїльські поліцейські на час святкування Рош га-Шана

У допомогу українським поліцейським до Умані прибули їхні колеги з Ізраїлю, щоб забезпечувати правопорядок під час юдейського нового року.  Про це повідомили в пресслужбі ГУНП у Черкаській області, пише УНН.

Поліція Ізраїлю прибула до Умані на період святкування Рош га-Шана. Спільно з українськими поліцейськими вони заступили на патрулювання в районі компактного проживання та паломництва хасидів

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ізраїльські поліцейські пройшли інструктаж, який провів заступник начальника Головного управління Національної поліції в Черкаській області Сергій Коваленко. Опісля у координаційному штабі відбулася нарада на якій обговорили спільні дії щодо ефективного забезпечення порядку та безпеки на території паломництва.

"До десяти Ізраїльських поліцейських працюватимуть разом з українськими правоохоронцями до завершення відзначення Рош га-Шана паломниками-хасидами. Завдяки спільним зусиллям ситуація залишається стабільною та контрольованою", - додали у поліції.

Довідково

Юдейський Новий рік хасиди почнуть відзначати ввечері 22 вересня й святкуватимуть до вечора 24 вересня, відзначаючи початок 5786 року за єврейським календарем.

Нагадаємо

Місто Умань очікує близько 30-35 тисяч хасидів на святкування Рош га-Шана, хоча їхня спільнота прогнозує до 50 тисяч. Хасиди вже почали прибувати, а основна маса очікується після 17 вересня.

Ольга Розгон

