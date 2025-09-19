До Умані прибули ізраїльські поліцейські на час святкування Рош га-Шана

Ізраїльські поліцейські прибули до Умані для допомоги українським колегам у забезпеченні правопорядку під час святкування юдейського нового року Рош га-Шана. Десять ізраїльських правоохоронців патрулюватимуть разом з українськими поліцейськими в районі паломництва хасидів.

У допомогу українським поліцейським до Умані прибули їхні колеги з Ізраїлю, щоб забезпечувати правопорядок під час юдейського нового року. Про це повідомили в пресслужбі ГУНП у Черкаській області, пише УНН. Поліція Ізраїлю прибула до Умані на період святкування Рош га-Шана. Спільно з українськими поліцейськими вони заступили на патрулювання в районі компактного проживання та паломництва хасидів - йдеться у повідомленні. Зазначається, що ізраїльські поліцейські пройшли інструктаж, який провів заступник начальника Головного управління Національної поліції в Черкаській області Сергій Коваленко. Опісля у координаційному штабі відбулася нарада на якій обговорили спільні дії щодо ефективного забезпечення порядку та безпеки на території паломництва. "До десяти Ізраїльських поліцейських працюватимуть разом з українськими правоохоронцями до завершення відзначення Рош га-Шана паломниками-хасидами. Завдяки спільним зусиллям ситуація залишається стабільною та контрольованою", - додали у поліції. Довідково Юдейський Новий рік хасиди почнуть відзначати ввечері 22 вересня й святкуватимуть до вечора 24 вересня, відзначаючи початок 5786 року за єврейським календарем. Нагадаємо Місто Умань очікує близько 30-35 тисяч хасидів на святкування Рош га-Шана, хоча їхня спільнота прогнозує до 50 тисяч. Хасиди вже почали прибувати, а основна маса очікується після 17 вересня. Працюють в посиленому режимі: в Умані правоохоронці посилюють заходи безпеки на Рош га-Шана