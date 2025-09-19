В Умань прибыли израильские полицейские на время празднования Рош ха-Шана

$41.250.05
48.780.01
ukenru
Эксклюзив
07:43 • 4058 просмотра
В Житомире в ДТП погиб прокурор: детали происшествияPhoto
Эксклюзив
06:26 • 11701 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
18 сентября, 19:49 • 27855 просмотра
МАГАТЭ требует, чтобы рф немедленно деоккупировала Запорожскую АЭС. 62 страны поддержали резолюцию
18 сентября, 17:45 • 52080 просмотра
Украина избрана в руководящие органы Всемирного почтового союза: россия и беларусь выборы проиграли
18 сентября, 12:49 • 37252 просмотра
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
18 сентября, 10:41 • 47092 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Эксклюзив
18 сентября, 09:39 • 63339 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
18 сентября, 09:29 • 28618 просмотра
Нардепы поддержали создание Единой информационной системы социальной сферы: как она будет функционировать
18 сентября, 08:50 • 23446 просмотра
Гуманитарную помощь сжиженным газом в этом сезоне будет получать еще одна область: что известно
Эксклюзив
18 сентября, 07:58 • 43885 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+17°
3.2м/с
59%
754мм
Популярные новости
ЕС рассматривает «репарационный кредит» для Украины из замороженных активов РФ в обход Венгрии — Reuters18 сентября, 22:18 • 9802 просмотра
Киев под атакой вражеских дронов: в столице громкие взрывы18 сентября, 22:29 • 13336 просмотра
Politico: Трамп и Стармер – неожиданная дружба, меняющая мировую политику18 сентября, 22:59 • 8496 просмотра
Обломки вражеского БПЛА упали в нескольких районах Киева, повреждена троллейбусная сеть18 сентября, 23:21 • 31178 просмотра
"Лицемерное существо": Янина Соколова отреагировала на заявление Харчишина о разрыве отношений19 сентября, 00:25 • 24507 просмотра
публикации
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
Эксклюзив
06:26 • 11717 просмотра
Законодательный "щит" для компаний оборонного комплекса или практически провал из-за одного неверного решения?18 сентября, 11:39 • 38280 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
Эксклюзив
18 сентября, 09:39 • 63353 просмотра
Свет "Аптеки" во тьме войны: истории фармацевтов, которые держат свой собственный фронтPhoto18 сентября, 08:58 • 43671 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
Эксклюзив
18 сентября, 07:58 • 43896 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Владислав Косиняк-Камыш
Кароль Навроцкий
Владимир Зеленский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Государственная граница Украины
Европа
Реклама
УНН Lite
Какие свитеры обязательно иметь в осенне-зимнем гардеробе 2025: советует Андре Тан18 сентября, 18:24 • 13777 просмотра
YouTube стал лидером медиаиндустрии США и делает ставку на ИИ для создания контента18 сентября, 05:59 • 33385 просмотра
Киану Ривз тайно женился на художнице Александре Грант во время летнего путешествия по Европе17 сентября, 18:36 • 32189 просмотра
Известный продюсер Бейонсе и Дрейка внезапно скончался в нью-йоркской квартире17 сентября, 17:52 • 31997 просмотра
Aston Martin и Egg создают роскошную детскую коляску за $3000Photo17 сентября, 17:24 • 30162 просмотра
Актуальное
M1 Abrams
Шахед-136
FGM-148 Javelin
Фокс Ньюс
E-6 Mercury

В Умань прибыли израильские полицейские на время празднования Рош ха-Шана

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Израильские полицейские прибыли в Умань для помощи украинским коллегам в обеспечении правопорядка во время празднования иудейского нового года Рош ха-Шана. Десять израильских правоохранителей будут патрулировать вместе с украинскими полицейскими в районе паломничества хасидов.

В Умань прибыли израильские полицейские на время празднования Рош ха-Шана

В помощь украинским полицейским в Умань прибыли их коллеги из Израиля, чтобы обеспечивать правопорядок во время иудейского нового года. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Черкасской области, пишет УНН.

Полиция Израиля прибыла в Умань на период празднования Рош ха-Шана. Совместно с украинскими полицейскими они заступили на патрулирование в районе компактного проживания и паломничества хасидов

- говорится в сообщении.

Отмечается, что израильские полицейские прошли инструктаж, который провел заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Черкасской области Сергей Коваленко. После этого в координационном штабе состоялось совещание, на котором обсудили совместные действия по эффективному обеспечению порядка и безопасности на территории паломничества.

"До десяти израильских полицейских будут работать вместе с украинскими правоохранителями до завершения празднования Рош ха-Шана паломниками-хасидами. Благодаря совместным усилиям ситуация остается стабильной и контролируемой", - добавили в полиции.

Справка

Иудейский Новый год хасиды начнут отмечать вечером 22 сентября и будут праздновать до вечера 24 сентября, отмечая начало 5786 года по еврейскому календарю.

Напомним

Город Умань ожидает около 30-35 тысяч хасидов на празднование Рош ха-Шана, хотя их община прогнозирует до 50 тысяч. Хасиды уже начали прибывать, а основная масса ожидается после 17 сентября.

Работают в усиленном режиме: в Умани правоохранители усиливают меры безопасности на Рош ха-Шана16.09.25, 12:17 • 2418 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоНовости Мира
Национальная полиция Украины
Черкасская область
Израиль
Умань