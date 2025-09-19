В Умань прибыли израильские полицейские на время празднования Рош ха-Шана
Киев • УНН
Израильские полицейские прибыли в Умань для помощи украинским коллегам в обеспечении правопорядка во время празднования иудейского нового года Рош ха-Шана. Десять израильских правоохранителей будут патрулировать вместе с украинскими полицейскими в районе паломничества хасидов.
В помощь украинским полицейским в Умань прибыли их коллеги из Израиля, чтобы обеспечивать правопорядок во время иудейского нового года. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Черкасской области, пишет УНН.
Полиция Израиля прибыла в Умань на период празднования Рош ха-Шана. Совместно с украинскими полицейскими они заступили на патрулирование в районе компактного проживания и паломничества хасидов
Отмечается, что израильские полицейские прошли инструктаж, который провел заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Черкасской области Сергей Коваленко. После этого в координационном штабе состоялось совещание, на котором обсудили совместные действия по эффективному обеспечению порядка и безопасности на территории паломничества.
"До десяти израильских полицейских будут работать вместе с украинскими правоохранителями до завершения празднования Рош ха-Шана паломниками-хасидами. Благодаря совместным усилиям ситуация остается стабильной и контролируемой", - добавили в полиции.
Справка
Иудейский Новый год хасиды начнут отмечать вечером 22 сентября и будут праздновать до вечера 24 сентября, отмечая начало 5786 года по еврейскому календарю.
Напомним
Город Умань ожидает около 30-35 тысяч хасидов на празднование Рош ха-Шана, хотя их община прогнозирует до 50 тысяч. Хасиды уже начали прибывать, а основная масса ожидается после 17 сентября.
Работают в усиленном режиме: в Умани правоохранители усиливают меры безопасности на Рош ха-Шана16.09.25, 12:17 • 2418 просмотров