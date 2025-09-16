$41.280.03
Работают в усиленном режиме: в Умани правоохранители усиливают меры безопасности на Рош ха-Шана

Киев • УНН

 • 6 просмотра

В Умани усиливают меры безопасности к празднованию Рош ха-Шана, полиция работает в усиленном режиме. Запрещена продажа пиротехники, алкоголя и слабоалкогольных напитков в местах паломничества.

Работают в усиленном режиме: в Умани правоохранители усиливают меры безопасности на Рош ха-Шана

Правоохранители усиливают меры безопасности в Умани по случаю празднования Рош ха-Шана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП Украины в Черкасской области.

Детали

Сотрудники полиции работают в усиленном режиме: они будут обеспечивать общественный порядок и безопасность. Начальник полиции Черкасской области Олег Гудыма провел инструктаж для полицейских.

Он подчеркнул важность слаженной работы и готовности к любым вызовам, учитывая текущую ситуацию безопасности в стране в связи с российско-украинской войной.

На период празднований в Умани ввели ряд ограничений, в частности, запрещено продавать пиротехнические изделия, алкогольные и слабоалкогольные напитки в местах паломничества.

Напомним

Город Умань ожидает около 30-35 тысяч хасидов на празднование Рош ха-Шана, хотя их община прогнозирует до 50 тысяч. Хасиды уже начали прибывать, а основная масса ожидается после 17 сентября.

Евгений Устименко

ОбществоПроисшествия
Национальная полиция Украины
Черкасская область
Украина
Умань