Работают в усиленном режиме: в Умани правоохранители усиливают меры безопасности на Рош ха-Шана
Киев • УНН
В Умани усиливают меры безопасности к празднованию Рош ха-Шана, полиция работает в усиленном режиме. Запрещена продажа пиротехники, алкоголя и слабоалкогольных напитков в местах паломничества.
Правоохранители усиливают меры безопасности в Умани по случаю празднования Рош ха-Шана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП Украины в Черкасской области.
Детали
Сотрудники полиции работают в усиленном режиме: они будут обеспечивать общественный порядок и безопасность. Начальник полиции Черкасской области Олег Гудыма провел инструктаж для полицейских.
Он подчеркнул важность слаженной работы и готовности к любым вызовам, учитывая текущую ситуацию безопасности в стране в связи с российско-украинской войной.
На период празднований в Умани ввели ряд ограничений, в частности, запрещено продавать пиротехнические изделия, алкогольные и слабоалкогольные напитки в местах паломничества.
Напомним
Город Умань ожидает около 30-35 тысяч хасидов на празднование Рош ха-Шана, хотя их община прогнозирует до 50 тысяч. Хасиды уже начали прибывать, а основная масса ожидается после 17 сентября.