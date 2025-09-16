$41.280.03
Працюють в посиленому режимі: в Умані правоохоронці посилюють заходи безпеки на Рош га-Шана

Київ • УНН

 • 30 перегляди

В Умані посилюють заходи безпеки до святкування Рош га-Шана, поліція працює в посиленому режимі. Заборонено продаж піротехніки, алкоголю та слабоалкогольних напоїв у місцях паломництва.

Працюють в посиленому режимі: в Умані правоохоронці посилюють заходи безпеки на Рош га-Шана

Правоохоронці посилюють заходи безпеки в Умані з нагоди відзначення Рош га-Шана. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП України в Черкаській області.

Деталі

Співробітники поліції працюють у посиленому режимі: вони забезпечуватимуть публічний порядок та безпеку. Начальник поліції Черкаської області Олег Гудима провів інструктаж для поліцейських.

Він наголосив на важливості злагодженої роботи та готовності до будь-яких викликів, враховуючи поточну безпекову ситуацію в країні у зв’язку з російсько-українською війною.

На період святкувань в Умані запровадили низку обмежень, зокрема, заборонено продавати піротехнічні вироби, алкогольні та слабоалкогольні напої у місцях паломництва.

Нагадаємо

Місто Умань очікує близько 30-35 тисяч хасидів на святкування Рош га-Шана, хоча їхня спільнота прогнозує до 50 тисяч. Хасиди вже почали прибувати, а основна маса очікується після 17 вересня.

Євген Устименко

СуспільствоПодії
Національна поліція України
Черкаська область
Україна
Умань