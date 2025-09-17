Попри війну тисячі хасидів їдуть в Україну на Рош га-Шана: в ДПСУ розповіли про їх кількість та заходи безпеки

Попри воєнний стан, тисячі паломників-хасидів з різних країн світу вже прибувають до України, аби відсвяткувати Рош га-Шана в Умані. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, пише УНН.

Деталі

За словами Демченка, масовий приїзд прочан відбувається в період з 22 по 24 вересня, коли хасиди традиційно збираються біля могили цадика Нахмана в Умані.

Щодо в’їзду в Україну паломників-хасидів: з 22 по 24 вересня має відбутися Рош га-Шана. І власне ми вже почали фіксувати, що в Україну починають прибувати паломники. Але, власне, вони як в’їжджають в Україну, так їхній перетин відбувається і за межі України - пояснив речник ДПСУ.

Він наголосив, що прикордонники разом з іншими державними структурами забезпечують контрольований і безпечний перетин кордону для прочан.

Налагоджена вся необхідна взаємодія з різними державними органами та організаціями, які забезпечують переїзд цих паломників. І більшість із них, можу зазначити, слідують такими організованими групами, і їхнє оформлення забезпечується на кордоні відповідно до норм чинного законодавства щодо в’їзду в Україну іноземців - підкреслив Демченко.

За даними прикордонників, лише організованими групами вже прибуло близько 7 тисяч іноземців, які прямують саме на святкування єврейського Нового року.

Нагадаємо

Місто Умань очікує близько 30-35 тисяч хасидів на святкування Рош га-Шана, хоча їхня спільнота прогнозує до 50 тисяч. Хасиди вже почали прибувати, а основна маса очікується після 17 вересня.

Десятки поліцейських, парамедиків та волонтерів з України та Ізраїлю забезпечуватимуть безпеку паломників в Умані на Рош га-Шана. Хасидів закликають враховувати воєнні загрози та дотримуватися законів України.

В Умані посилюють заходи безпеки до святкування Рош га-Шана, поліція працює в посиленому режимі. Заборонено продаж піротехніки, алкоголю та слабоалкогольних напоїв у місцях паломництва.

Раніше ізраїльські ЗМІ повідомили, що Україна нібито вирішила заборонити щорічне паломництво хасидів до Умані через повномасштабну російську агресію, а також через постійні атаки ворожих ракет і дронів.

Водночас один з українських чиновників на умовах анонімності розповів, що у Києві розчаровані відсутністю підтримки з боку Ізраїлю в умовах загрози з боку росії.

Проте згодом міністерство закордонних справ Ізраїлю спростувало інформацію про те, що Україна відмовилася приймати паломників-хасидів.