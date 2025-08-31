Україна забороняє щорічне паломництво хасидів до Умані: стала відома причина

Україна вирішила заборонити щорічне паломництво хасидів до Умані через повномасштабну російську агресію і постійні атаки ракетами і дронами. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Times of Israel.

Деталі

Рішення заборонити паломникам відвідувати могилу хасидського лідера рабина Нахмана пов’язане з забороною масових зібрань, що діє з моменту повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року.

Крім того, росіяни посилили повітряні атаки по містах України, зокрема Умані. У зв’язку з цим цьогоріч паломники не зможуть потрапити до міста з метою відсвяткувати Рош Га-Шана – початок Нового року для всіх, хто сповідує юдаїзм.

Водночас один з українських чиновників на умовах анонімності повідомив, що Київ розчарований відсутністю підтримки з боку Ізраїлю в умовах загрози з боку росії і вимагає, щоб у разі дозволу на проведення паломництва Єрусалим надав як фінансову підтримку, так і фізичну присутність ізраїльської поліції в Умані.

Нагадаємо

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України заявило про незаконність будівництва готелю поблизу могили цадика Нахмана в Умані Черкаської області.