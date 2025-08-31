Україна забороняє щорічне паломництво хасидів до Умані: стала відома причина
Київ • УНН
Україна заборонила щорічне паломництво хасидів до Умані через повномасштабну російську агресію та постійні ракетні атаки. Рішення пов'язане із забороною масових зібрань та посиленням повітряних атак росіян.
Україна вирішила заборонити щорічне паломництво хасидів до Умані через повномасштабну російську агресію і постійні атаки ракетами і дронами. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Times of Israel.
Деталі
Рішення заборонити паломникам відвідувати могилу хасидського лідера рабина Нахмана пов’язане з забороною масових зібрань, що діє з моменту повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року.
Крім того, росіяни посилили повітряні атаки по містах України, зокрема Умані. У зв’язку з цим цьогоріч паломники не зможуть потрапити до міста з метою відсвяткувати Рош Га-Шана – початок Нового року для всіх, хто сповідує юдаїзм.
Водночас один з українських чиновників на умовах анонімності повідомив, що Київ розчарований відсутністю підтримки з боку Ізраїлю в умовах загрози з боку росії і вимагає, щоб у разі дозволу на проведення паломництва Єрусалим надав як фінансову підтримку, так і фізичну присутність ізраїльської поліції в Умані.
Нагадаємо
Міністерство культури та стратегічних комунікацій України заявило про незаконність будівництва готелю поблизу могили цадика Нахмана в Умані Черкаської області.