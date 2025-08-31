$41.260.00
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 23779 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 59770 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06 • 80095 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04 • 96008 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
30 серпня, 10:36 • 111268 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
30 серпня, 09:58 • 253740 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
30 серпня, 09:24 • 112241 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
30 серпня, 09:15 • 85547 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 99557 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 322947 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Актуальне
Фейкові новини
Ракетна система С-400
Bild
The New York Times
Мі-8

Україна забороняє щорічне паломництво хасидів до Умані: стала відома причина

Київ • УНН

 • 126 перегляди

Україна заборонила щорічне паломництво хасидів до Умані через повномасштабну російську агресію та постійні ракетні атаки. Рішення пов'язане із забороною масових зібрань та посиленням повітряних атак росіян.

Україна забороняє щорічне паломництво хасидів до Умані: стала відома причина

Україна вирішила заборонити щорічне паломництво хасидів до Умані через повномасштабну російську агресію і постійні атаки ракетами і дронами. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Times of Israel.

Деталі

Рішення заборонити паломникам відвідувати могилу хасидського лідера рабина Нахмана пов’язане з забороною масових зібрань, що діє з моменту повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року.

Крім того, росіяни посилили повітряні атаки по містах України, зокрема Умані. У зв’язку з цим цьогоріч паломники не зможуть потрапити до міста з метою відсвяткувати Рош Га-Шана – початок Нового року для всіх, хто сповідує юдаїзм.

Водночас один з українських чиновників на умовах анонімності повідомив, що Київ розчарований відсутністю підтримки з боку Ізраїлю в умовах загрози з боку росії і вимагає, щоб у разі дозволу на проведення паломництва Єрусалим надав як фінансову підтримку, так і фізичну присутність ізраїльської поліції в Умані.

Нагадаємо

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України заявило про незаконність будівництва готелю поблизу могили цадика Нахмана в Умані Черкаської області.

Євген Устименко

