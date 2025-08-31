Украина запрещает ежегодное паломничество хасидов в Умань: стала известна причина

$41.260.00
48.130.00
ukenru
Эксклюзив
30 августа, 16:05 • 23643 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
30 августа, 13:59 • 59424 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
30 августа, 13:06 • 79873 просмотра
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
30 августа, 11:04 • 95787 просмотра
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
Эксклюзив
30 августа, 10:36 • 111099 просмотра
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Эксклюзив
30 августа, 09:58 • 253685 просмотра
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
30 августа, 09:24 • 112192 просмотра
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Эксклюзив
30 августа, 09:15 • 85533 просмотра
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 99548 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 322833 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+27°
1.8м/с
53%
745мм
Популярные новости
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 17840 просмотра
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 16503 просмотра
Над Волгоградской и Ростовской областями России перехватывали дроны, еще несколько БПЛА залетели в другие части РФ31 августа, 07:27 • 5878 просмотра
В США растет напряжение между директором Национальной разведки и руководством ЦРУ - СМИ31 августа, 07:48 • 8454 просмотра
На Купянском направлении россияне заняли определенную территорию, но она не представляет стратегического интереса – ОСГВ "Днепр"31 августа, 08:35 • 3852 просмотра
В Германии «антивоенный» марш перерос в вооруженное насилие31 августа, 08:49 • 3726 просмотра
На территории аэродрома в оккупированном Симферополе захватчики потеряли два вертолетаVideo31 августа, 10:07 • 11831 просмотра
публикации
Трамп ведет переговоры о развертывании частной армии в Украине - Telegraph30 августа, 10:03 • 99078 просмотра
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации29 августа, 12:47 • 229129 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo29 августа, 12:35 • 230720 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto29 августа, 12:28 • 322833 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 271198 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Нарендра Моди
Кайя Каллас
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Донецкая область
Крым
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 108277 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 240972 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 264251 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 261472 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 241383 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
Ракетная система С-400
Бильд
Нью-Йорк Таймс
Ми-8

Украина запрещает ежегодное паломничество хасидов в Умань: стала известна причина

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Украина запретила ежегодное паломничество хасидов в Умань из-за полномасштабной российской агрессии и постоянных ракетных атак. Решение связано с запретом массовых собраний и усилением воздушных атак россиян.

Украина запрещает ежегодное паломничество хасидов в Умань: стала известна причина

Украина решила запретить ежегодное паломничество хасидов в Умань из-за полномасштабной российской агрессии и постоянных атак ракетами и дронами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Times of Israel.

Детали

Решение запретить паломникам посещать могилу хасидского лидера раввина Нахмана связано с запретом массовых собраний, действующим с момента полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года.

Кроме того, россияне усилили воздушные атаки по городам Украины, в частности Умани. В связи с этим в этом году паломники не смогут попасть в город с целью отпраздновать Рош ха-Шана – начало Нового года для всех, кто исповедует иудаизм.

В то же время один из украинских чиновников на условиях анонимности сообщил, что Киев разочарован отсутствием поддержки со стороны Израиля в условиях угрозы со стороны россии и требует, чтобы в случае разрешения на проведение паломничества Иерусалим предоставил как финансовую поддержку, так и физическое присутствие израильской полиции в Умани.

Напомним

Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины заявило о незаконности строительства отеля вблизи могилы цадика Нахмана в Умани Черкасской области.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеНовости Мира
Митинги в Украине
Израиль
Иерусалим
Украина
Киев
Умань