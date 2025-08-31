Украина запрещает ежегодное паломничество хасидов в Умань: стала известна причина

Украина решила запретить ежегодное паломничество хасидов в Умань из-за полномасштабной российской агрессии и постоянных атак ракетами и дронами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Times of Israel.

Детали

Решение запретить паломникам посещать могилу хасидского лидера раввина Нахмана связано с запретом массовых собраний, действующим с момента полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года.

Кроме того, россияне усилили воздушные атаки по городам Украины, в частности Умани. В связи с этим в этом году паломники не смогут попасть в город с целью отпраздновать Рош ха-Шана – начало Нового года для всех, кто исповедует иудаизм.

В то же время один из украинских чиновников на условиях анонимности сообщил, что Киев разочарован отсутствием поддержки со стороны Израиля в условиях угрозы со стороны россии и требует, чтобы в случае разрешения на проведение паломничества Иерусалим предоставил как финансовую поддержку, так и физическое присутствие израильской полиции в Умани.

Напомним

Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины заявило о незаконности строительства отеля вблизи могилы цадика Нахмана в Умани Черкасской области.