Несмотря на войну, тысячи хасидов едут в Украину на Рош ха-Шана: в ГПСУ рассказали об их количестве и мерах безопасности

Киев • УНН

 • 186 просмотра

Государственная пограничная служба Украины фиксирует прибытие тысяч паломников-хасидов с 22 по 24 сентября для празднования Рош ха-Шана в Умани. Пограничники обеспечивают контролируемое и безопасное пересечение границы для организованных групп, которых уже прибыло около 7 тысяч.

Несмотря на войну, тысячи хасидов едут в Украину на Рош ха-Шана: в ГПСУ рассказали об их количестве и мерах безопасности

Несмотря на военное положение, тысячи паломников-хасидов из разных стран мира уже прибывают в Украину, чтобы отпраздновать Рош ха-Шана в Умани. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, пишет УНН.

Подробности

По словам Демченко, массовый приезд паломников происходит в период с 22 по 24 сентября, когда хасиды традиционно собираются у могилы цадика Нахмана в Умани.

Что касается въезда в Украину паломников-хасидов: с 22 по 24 сентября должен состояться Рош ха-Шана. И собственно мы уже начали фиксировать, что в Украину начинают прибывать паломники. Но, собственно, они как въезжают в Украину, так их пересечение происходит и за пределы Украины 

- пояснил представитель ГПСУ.

Он подчеркнул, что пограничники вместе с другими государственными структурами обеспечивают контролируемое и безопасное пересечение границы для паломников.

Налажено все необходимое взаимодействие с различными государственными органами и организациями, которые обеспечивают переезд этих паломников. И большинство из них, могу отметить, следуют такими организованными группами, и их оформление обеспечивается на границе в соответствии с нормами действующего законодательства относительно въезда в Украину иностранцев 

- подчеркнул Демченко.

По данным пограничников, только организованными группами уже прибыло около 7 тысяч иностранцев, которые направляются именно на празднование еврейского Нового года.

Напомним

Город Умань ожидает около 30-35 тысяч хасидов на празднование Рош ха-Шана, хотя их община прогнозирует до 50 тысяч. Хасиды уже начали прибывать, а основная масса ожидается после 17 сентября.

Десятки полицейских, парамедиков и волонтеров из Украины и Израиля будут обеспечивать безопасность паломников в Умани на Рош ха-Шана. Хасидов призывают учитывать военные угрозы и соблюдать законы Украины.

В Умани усиливают меры безопасности к празднованию Рош ха-Шана, полиция работает в усиленном режиме. Запрещена продажа пиротехники, алкоголя и слабоалкогольных напитков в местах паломничества.

Ранее израильские СМИ сообщили, что Украина якобы решила запретить ежегодное паломничество хасидов в Умань из-за полномасштабной российской агрессии, а также из-за постоянных атак вражеских ракет и дронов.

В то же время один из украинских чиновников на условиях анонимности рассказал, что в Киеве разочарованы отсутствием поддержки со стороны Израиля в условиях угрозы со стороны россии.

Однако впоследствии министерство иностранных дел Израиля опровергло информацию о том, что Украина отказалась принимать паломников-хасидов.

Степан Гафтко

ОбществоПроисшествия
Государственная граница Украины
Израиль
Государственная пограничная служба Украины
Украина
Киев
Умань