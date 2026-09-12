Россия запустила кампанию дезинформации против паломников в Умани — ЦПД

Пропаганда РФ запустила дезинформационную кампанию в отношении паломников, прибывающих в Умань на празднование иудейского Нового года — Рош ха-Шана. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что подконтрольные России информационные ресурсы массово распространяют манипулятивные публикации о якобы «привилегированном положении» хасидов в Украине по сравнению с местным населением.

Для подкрепления этого нарратива также распространяются фейковые фотографии, сгенерированные искусственным интеллектом. Подобные материалы выходят по классическим шаблонам российских психологических операций — указывают в ЦПД.

Там подчёркивают, что цель этой информационной атаки — дестабилизировать внутреннюю ситуацию в Украине, искусственно разжечь антисемитские настроения и спровоцировать конфликты между местными жителями и паломниками.

Напомним

В Украину приехали десятки тысяч хасидов, чтобы посетить могилу их духовного лидера в Умани. Наибольший поток зафиксировали через границу с Польшей, Румынией и Молдовой.

Действует контрольно-пропускной режим, улицы патрулируют пешие и автопатрули — как в Умани усилили безопасность во время Рош ха-Шана