росія запустила кампанію дезінформації проти паломників в Умані - ЦПД

Пропаганда рф запустила дезінформаційну кампанію щодо паломників, які прибувають до Умані на святкування юдейського Нового року - Рош га-Шана. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.

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Зазначається, що підконтрольні росії інформаційні ресурси масово поширюють маніпулятивні публікації про нібито "привілейоване становище" хасидів в Україні порівняно з місцевим населенням.

Для підкріплення цього наративу поширюються також фейкові фото, згенеровані штучним інтелектом. Подібні матеріали виходять за класичними шаблонами російських психологічних операцій - вказують у ЦПД.

Там підкреслюють, що мета цієї інформаційної атаки - дестабілізувати внутрішню ситуацію в Україні, штучно розпалити антисемітські настрої та спровокувати конфлікти між місцевими жителями й паломниками.

Нагадаємо

До України приїхали десятки тисяч хасидів, щоб відвідати могилу їхнього духовного лідера в Умані. Найбільший потік зафіксували через кордон із Польщею, Румунією та Молдовою.

Діє контрольно-пропускний режим, вулиці патрулюють піші та автоекіпажі - як в Умані посилили безпеку під час Рош га-Шана