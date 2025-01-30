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Российские дроны атаковали Одесскую область: повреждены зерновой склад и больница

Российские дроны атаковали Одесскую область: повреждены зерновой склад и больница

Киев  •  УНН

 • 8872 просмотра

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Утром российские беспилотники атаковали Измаильский район Одесской области. Повреждены жилые дома, зерновой склад, автомобили и районная больница, пострадавших нет.

В Одесской области утром российские войска атаковали Измаильский район ударными беспилотниками, повреждены жилые дома, зерновой склад, автомобили и районная больница, пострадавших нет, сообщил в четверг глава Одесской ОГА Олег Кипер в Telegram, пишет УНН.

На рассвете враг снова атаковал Измаильский район ударными беспилотниками. К счастью, погибших и пострадавших нет

- написал Кипер.

Над уничтожением вражеских дронов, по его словам, работали силы ПВО.

В результате вражеской атаки повреждены два частных жилых дома, зерновой склад, легковые автомобили. Также пострадала районная больница: в медучреждении выбиты окна и повреждены фасад с потолком

- сообщил Кипер.

Одесская область подверглась атаке рф дронами: целью стала припортовая инфраструктура29.01.25, 08:54 • 22751 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаУНН-Одесса
izmailИзмаил
odessaОдесса

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