Российские дроны атаковали Одесскую область: повреждены зерновой склад и больница
Киев • УНН
Утром российские беспилотники атаковали Измаильский район Одесской области. Повреждены жилые дома, зерновой склад, автомобили и районная больница, пострадавших нет.
В Одесской области утром российские войска атаковали Измаильский район ударными беспилотниками, повреждены жилые дома, зерновой склад, автомобили и районная больница, пострадавших нет, сообщил в четверг глава Одесской ОГА Олег Кипер в Telegram, пишет УНН.
На рассвете враг снова атаковал Измаильский район ударными беспилотниками. К счастью, погибших и пострадавших нет
Над уничтожением вражеских дронов, по его словам, работали силы ПВО.
В результате вражеской атаки повреждены два частных жилых дома, зерновой склад, легковые автомобили. Также пострадала районная больница: в медучреждении выбиты окна и повреждены фасад с потолком
Одесская область подверглась атаке рф дронами: целью стала припортовая инфраструктура29.01.25, 08:54 • 22751 просмотр