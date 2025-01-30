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Румыния снова поднимала F-16 из-за российских дронов во время атаки рф на Украину

Румыния снова поднимала F-16 из-за российских дронов во время атаки рф на Украину

Киев  •  УНН

 • 11865 просмотра

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Румынские ВВС подняли два истребителя F-16 из-за приближения российских дронов к границе во время атаки на Украину. Минобороны Румынии осудило атаки РФ и провело оповещение населения в уезде Тулча.

Румынские ВВС поднимали два истребителя F-16 из-за приближения российских дронов к границе Румынии во время атаки рф на Украину, сообщили в Министерстве национальной обороны Румынии в четверг, пишет УНН.

Детали

"Российские войска возобновили серию ударов беспилотников по объектам гражданской и портовой инфраструктуры в Украине утром 30 января, недалеко от границы с Румынией, в уезде Тулча. Системы мониторинга и наблюдения Министерства национальной обороны (Румынии) зафиксировали появление определенных беспилотников в воздушном пространстве Украины, траектории полета которых приближались к границе с Румынией", - говорится в сообщении.

"В результате этой ситуации два самолета ВВС Румынии F-16, которые осуществляют боевую службу по патрулированию воздушного пространства, вылетели с 86-й авиабазы в Борче около 3:40. Самолеты вернулись на базу около пяти часов", - указали в МО Румынии.

В то же время было оповещено население в уезде Тулча, в 03:30 было отправлено сообщение RO-Alert, а в 04:50 было объявлено о прекращении мероприятий оповещения в этом районе.

"Согласно данным, зафиксированным радаром ВВС Румынии, не было зафиксировано проникновений контролируемых воздушных целей в национальное воздушное пространство. Силы МО (Румынии) сегодня проведут исследования в районах, где могут возникнуть риски в результате этих ситуаций, и продолжат свои миссии по мониторингу воздушного пространства", - говорится в сообщении.

Союзные структуры, как указано, также информируются в режиме реального времени о ситуациях, вызванных атаками.

"Министерство национальной обороны (Румынии) решительно осуждает эти атаки российской федерации на отдельные объекты и элементы украинской гражданской инфраструктуры, которые являются неоправданными и такими, которые серьезно противоречат нормам международного права", - отмечается в заявлении.

Российские дроны атаковали Одесскую область: повреждены зерновой склад и больница30.01.2025, 09:08 • 14455 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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