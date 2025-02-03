Беспилотник нарушил воздушное пространство Молдовы ночью - маршрут отслежен

Дрон был обнаружен системами мониторинга, в ночь с воскресенья на понедельник.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Молдовы.

Ночью беспилотный летательный аппарат нарушил воздушное пространство Республики Молдова. Несанкционированный полет был обнаружен и отслежен системами контроля воздушного пространства Национальной армии. - говорится в сообщении.

Случай был зафиксирован между 00:30 и 00:45. Также указывается маршрут: Павловка, Украина - гмина Карманова - г. Маяц - Григориополь.

После этого дрон покинул воздушное пространство Республики Молдова по той же траектории, утверждает Moldova 1.

Дополнение

Беспилотные летательные аппараты и ранее совершали полеты над воздушным пространством Республики Молдова. Некоторые из них были замечены местными жителями.

В частности,17 ноября жители села Русены Единецкого района Молдовы сообщили, что над городом на малой высоте пролетели две российские ракеты.

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