Беспилотник нарушил воздушное пространство Молдовы ночью - маршрут отслежен
Киев • УНН
Системы мониторинга Национальной армии Молдовы зафиксировали несанкционированный полет дрона в ночное время. Беспилотник пролетел по маршруту Павловка-Карманова-Маяц-Григориополь между 00:30 и 00:45.
Дрон был обнаружен системами мониторинга, в ночь с воскресенья на понедельник.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Молдовы.
Ночью беспилотный летательный аппарат нарушил воздушное пространство Республики Молдова. Несанкционированный полет был обнаружен и отслежен системами контроля воздушного пространства Национальной армии.
Случай был зафиксирован между 00:30 и 00:45. Также указывается маршрут: Павловка, Украина - гмина Карманова - г. Маяц - Григориополь.
После этого дрон покинул воздушное пространство Республики Молдова по той же траектории, утверждает Moldova 1.
Дополнение
Беспилотные летательные аппараты и ранее совершали полеты над воздушным пространством Республики Молдова. Некоторые из них были замечены местными жителями.
В частности,17 ноября жители села Русены Единецкого района Молдовы сообщили, что над городом на малой высоте пролетели две российские ракеты.
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