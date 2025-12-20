Все трагические моменты не должны быть забыты: Зеленский заявил, что Украина не будет блокировать процесс эксгумаций на Волыни

Украина не блокирует и не будет блокировать соответствующий процесс поисков и эксгумаций на Волыни. Все трагические моменты не должны быть забыты. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью польским СМИ, передает УНН.

Детали

Я считаю, что Украина не блокирует и не будет блокировать соответствующий процесс поисков и эксгумаций на Волыни. То, что встречаются представители институтов памяти - с нашей стороны это было руководство института - я считаю, что все шаги делаются в этом направлении - сказал Зеленский.

Он отметил, что Польша и Украина должны двигаться навстречу друг другу в исторических вопросах.

Я считаю, что такая синхронизация правильна, и мы должны уважать друг друга. Все трагические моменты не должны быть забыты. Мы должны помогать друг другу, и мы будем помогать - подчеркнул Президент.

Напомним

Украинская сторона передала Польше предложения по проведению поисковых и эксгумационных исследований в условиях военного положения. Это произошло во время пятого заседания украинско-польской рабочей группы по вопросам исторической памяти.

Во время встречи в Варшаве с президентом Украины Владимиром Зеленским президент Польши Кароль Навроцкий подарил украинскому коллеге двухтомник польских историков под названием "Документы Волынского преступления".