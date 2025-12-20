$42.340.00
20 декабря, 00:12
Зеленский: Япония предоставит Украине дополнительную финансовую поддержку на 6 миллиардов долларов
19 декабря, 23:26 • 26280 просмотра
"россиян становится все больше, становится все труднее" - Зеленский раскрыл детали поездки в Купянск
19 декабря, 22:10 • 19515 просмотра
В США завершилась встреча Украины с американскими и европейскими партнерами - Умеров
19 декабря, 15:48 • 26444 просмотра
Кабмин утвердил переговорные позиции по вступлению в ЕС по Кластерам 4 и 5
19 декабря, 15:34 • 36392 просмотра
Украинская делегация сегодня проведет очередной раунд переговоров с американской и европейской стороной в Майами
19 декабря, 14:53 • 28668 просмотра
Доставка танков M1A1 Abrams из Австралии в Украину: журналисты рассказали эксклюзивные подробности
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 56117 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
19 декабря, 14:08 • 39913 просмотра
Из-за атак рф на Одесскую область движение на границе с Молдовой затруднено: пограничники озвучили альтернативные маршруты
19 декабря, 12:39 • 20206 просмотра
Вопрос не в дефиците самолетов, а пилотов: Зеленский прокомментировал потребность в польских МиГ-29
19 декабря, 12:26 • 20147 просмотра
Как Одесса неделю живет без света: спасатели показали фотоVideo
Все трагические моменты не должны быть забыты: Зеленский заявил, что Украина не будет блокировать процесс эксгумаций на Волыни

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не блокирует и не будет блокировать процесс поисков и эксгумаций на Волыни. Он подчеркнул, что все трагические моменты не должны быть забыты.

Все трагические моменты не должны быть забыты: Зеленский заявил, что Украина не будет блокировать процесс эксгумаций на Волыни

Украина не блокирует и не будет блокировать соответствующий процесс поисков и эксгумаций на Волыни. Все трагические моменты не должны быть забыты. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью польским СМИ, передает УНН.

Детали

Я считаю, что Украина не блокирует и не будет блокировать соответствующий процесс поисков и эксгумаций на Волыни. То, что встречаются представители институтов памяти - с нашей стороны это было руководство института - я считаю, что все шаги делаются в этом направлении

- сказал Зеленский.

Он отметил, что Польша и Украина должны двигаться навстречу друг другу в исторических вопросах.

Я считаю, что такая синхронизация правильна, и мы должны уважать друг друга. Все трагические моменты не должны быть забыты. Мы должны помогать друг другу, и мы будем помогать

- подчеркнул Президент.

Напомним

Украинская сторона передала Польше предложения по проведению поисковых и эксгумационных исследований в условиях военного положения. Это произошло во время пятого заседания украинско-польской рабочей группы по вопросам исторической памяти.

Во время встречи в Варшаве с президентом Украины Владимиром Зеленским президент Польши Кароль Навроцкий подарил украинскому коллеге двухтомник польских историков под названием "Документы Волынского преступления".

Павел Башинский

