"Зимнее яйцо" Фаберже на аукционе Christie’s продано за рекордные $30,2 млн

Киев • УНН

 • 34 просмотра

На аукционе Christie's в Лондоне "Зимнее яйцо" Фаберже продали за 22,9 млн фунтов стерлингов (приблизительно 30,2 млн долларов), установив новый мировой рекорд для изделий Фаберже. Это императорское яйцо, заказанное николаем II в 1913 году, стало самым дорогим произведением Фаберже, проданным на аукционе.

"Зимнее яйцо" Фаберже на аукционе Christie’s продано за рекордные $30,2 млн

На аукционе Christie’s в Лондоне "Зимнее яйцо" Фаберже продали за £22,9 млн, или примерно $30,2 млн, установив новый рекорд. Это одно из последних императорских яиц, остававшихся в частных руках. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

"Зимнее яйцо" было заказано в 1913 году императором николаем II как пасхальный подарок для его матери, императрицы марии федоровны, и считается одним из самых роскошных императорских произведений Фаберже.

Петер Карл Фаберже считается величайшим русским ювелиром конца XIX — начала XX века. Королевская коллекция его работ состояла из персональных подарков, принадлежавших русской, датской и британской королевским семьям.

"Зимнее яйцо" — это горный хрусталь, на внутренней стороне которого выгравирован узор инея, а снаружи расположены платиновые снежинки, инкрустированные бриллиантами огранки "роза"

- говорится в описании.

Во вторник его продали за 22 895 000 фунтов, превысив мировой аукционный рекорд для изделий Фаберже. Предыдущий рекорд был установлен в 2007 году, когда яйцо Ротшильдов продали за 8,9 млн фунтов.

По данным Christie’s, это уже третий случай, когда "Зимнее яйцо" устанавливает рекордную цену среди изделий Фаберже. Его неоднократно перепродавали, поскольку его история привлекает коллекционеров.

Дополнение

После революции 1917 года яйцо было вывезено из санкт-петербурга в кремлевскую оружейную палату в москве вместе с другими ценностями царской семьи.

В 1920-х годах советское правительство начало распродажу художественных сокровищ из Эрмитажа и других коллекций, часто за мизерную долю их стоимости. Позже его приобрела лондонская фирма Wartski, а в 1934 году оно было продано британскому коллекционеру за 1 500 фунтов.

В течение двух десятилетий — с 1975 по 1994 год — яйцо считалось пропавшим, прежде чем его продали за 6,8 млн фунтов на аукционе Christie’s. Через восемь лет, в 2002-м, аукционный дом продал его снова — на этот раз за 7,1 млн фунтов.

Бриллиантовая брошь Наполеона, потерянная под Ватерлоо, продана за $4,4 млн13.11.25, 08:58 • 36336 просмотров

Как отмечает издание, этот результат устанавливает новый мировой аукционный рекорд для работы Фаберже, подтверждая неугасаемое значение этого шедевра и подчеркивая редкость и блеск того, что широко считается одним из лучших творений Фаберже — как с технической, так и с художественной точки зрения.

Учитывая, что лишь несколько императорских пасхальных яиц остаются в частных руках, это была исключительная и историческая возможность для коллекционеров приобрести произведение непревзойденной важности".

Напомним

В ноябре на продажу было выставлено редкое хрустальное и бриллиантовое яйцо Фаберже, созданное для русской императорской семьи, с прогнозируемой стоимостью более 26 миллионов долларов. Это "Зимнее яйцо" является одним из семи роскошных овалов, оставшихся в частных руках.

Ольга Розгон

КультураНовости Мира
Хранитель
Лондон