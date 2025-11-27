$42.300.10
Зеленський анонсував важливі переговори наступного тижня
17:31 • 9210 перегляди
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури: обвинувачення на чолі з Генпрокурором Кравченком просить для підсудного 10 років позбавлення волі
Ексклюзив
15:25 • 18437 перегляди
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров’я
Ексклюзив
14:27 • 25594 перегляди
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
14:21 • 17254 перегляди
Наприкінці тижня продовжиться спільна робота української та американської делегацій щодо мирної угоди - ОП
Ексклюзив
27 листопада, 14:12 • 24861 перегляди
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
27 листопада, 13:37 • 19466 перегляди
Суд відновив розслідування кримінальної справи проти головного юриста НБУ Олександра ЗимиPhoto
27 листопада, 12:53 • 13356 перегляди
Україні вдалося прибрати пункт про "повну амністію" з мирного плану США - Стефанішина
27 листопада, 12:37 • 17038 перегляди
З грального бізнесу у медицину: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 1Photo
27 листопада, 11:46 • 12030 перегляди
У Сумах, Полтаві, Харкові та Донецькій області найскладніша ситуація з електропостачанням – Укренерго
Рідкісне кришталеве яйце Фаберже виставили на аукціон за понад 26 мільйонів доларів

Київ • УНН

 • 32 перегляди

На продаж виставлено рідкісне кришталеве та діамантове яйце Фаберже, створене для російської імператорської родини, з прогнозованою вартістю понад 26 мільйонів доларів. Це "Зимове яйце" є одним із семи розкішних овалів, що залишилися у приватних руках.

Рідкісне кришталеве яйце Фаберже виставили на аукціон за понад 26 мільйонів доларів
Фото: Associated Press

Рідкісне кришталеве та діамантове яйце Фаберже, створене для російської імператорської родини до революції, виставлене на продаж із прогнозованою вартістю понад 26 мільйонів доларів. Про це йдеться у матеріалі Associated Press, пише УНН.

Деталі

Аукціонний дім Christie’s повідомляє, що "Зимове яйце" – одне з семи розкішних овалів, що залишилися в приватних руках. Продаж відбудеться у лондонській штаб-квартирі Christie’s у вівторок.

Фаберже вартістю понад 20 мільйонів доларів: НАЗК оприлюднило список артоб'єктів російського олігарха Вексельберга22.01.24, 16:00 • 93891 перегляд

Яйце заввишки 10 см виготовлене з тонко вирізьбленого гірського кришталю, прикрашене платиновим мотивом сніжинки та 4500 крихітними діамантами. Усередині знаходиться знімний кошик з кварцовими квітами, оздобленими коштовним камінням, що символізує весну.

Зимове яйце – чудовий приклад ремесла та дизайну, „Мона Ліза" для декоративно-прикладного мистецтва 

– заявила Марго Оганесян, голова відділу російського мистецтва Christie’s.

Яйце створила дизайнерка Альма Піль за замовленням царя Миколи II для його матері, імператриці Марії Федорівни, як пасхальний подарунок у 1913 році. Друге яйце Піль нині належить британській королівській родині.

Діамантова брошка Наполеона, втрачена під Ватерлоо, продана за $4,4 млн13.11.25, 08:58 • 36292 перегляди

Майстер Пітер Карл Фаберже та його компанія виготовили понад 50 унікальних яєць для російської імператорської родини між 1885 і 1917 роками, кожне з прихованим сюрпризом. Традицію започаткував цар Олександр III, даруючи яйце своїй дружині на Великдень, а Микола II продовжив цю практику для дружини та матері.

Легендарне ім’я змінює власника: бренд Fabergé продають за $50 мільйонів11.08.25, 14:42 • 3299 переглядiв

Степан Гафтко

КультураНовини Світу
Бренд
Ассошіейтед Прес