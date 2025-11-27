Рідкісне кришталеве яйце Фаберже виставили на аукціон за понад 26 мільйонів доларів

Фото: Associated Press

Рідкісне кришталеве та діамантове яйце Фаберже, створене для російської імператорської родини до революції, виставлене на продаж із прогнозованою вартістю понад 26 мільйонів доларів. Про це йдеться у матеріалі Associated Press, пише УНН.

Деталі

Аукціонний дім Christie’s повідомляє, що "Зимове яйце" – одне з семи розкішних овалів, що залишилися в приватних руках. Продаж відбудеться у лондонській штаб-квартирі Christie’s у вівторок.

Фаберже вартістю понад 20 мільйонів доларів: НАЗК оприлюднило список артоб'єктів російського олігарха Вексельберга

Яйце заввишки 10 см виготовлене з тонко вирізьбленого гірського кришталю, прикрашене платиновим мотивом сніжинки та 4500 крихітними діамантами. Усередині знаходиться знімний кошик з кварцовими квітами, оздобленими коштовним камінням, що символізує весну.

Зимове яйце – чудовий приклад ремесла та дизайну, „Мона Ліза" для декоративно-прикладного мистецтва – заявила Марго Оганесян, голова відділу російського мистецтва Christie’s.

Яйце створила дизайнерка Альма Піль за замовленням царя Миколи II для його матері, імператриці Марії Федорівни, як пасхальний подарунок у 1913 році. Друге яйце Піль нині належить британській королівській родині.

Діамантова брошка Наполеона, втрачена під Ватерлоо, продана за $4,4 млн

Майстер Пітер Карл Фаберже та його компанія виготовили понад 50 унікальних яєць для російської імператорської родини між 1885 і 1917 роками, кожне з прихованим сюрпризом. Традицію започаткував цар Олександр III, даруючи яйце своїй дружині на Великдень, а Микола II продовжив цю практику для дружини та матері.

Легендарне ім’я змінює власника: бренд Fabergé продають за $50 мільйонів