Легендарне ім’я змінює власника: бренд Fabergé продають за $50 мільйонів
Київ • УНН
Британська Gemfields Group Limited продала ювелірний бренд Fabergé американській SMG Capital LLC за $50 млн. Gemfields зосередиться на видобутку дорогоцінного каміння, а Fabergé розпочне новий етап розвитку.
Британська Gemfields Group Limited оголосила про продаж відомого у світі ювелірного бренду Fabergе американській інвестиційній компанії SMG Capital LLC. Сума угоди склала $50 млн, а отримані кошти компанія планує спрямувати на розвиток видобутку дорогоцінного каміння та зміцнення фінансової стабільності. Про це повідомляє Gemfieldsgroup, пише УНН.
Деталі
Gemfields Group Limited, яка володіла правами на бренд Fabergе з 2013 року, ухвалила рішення передати легендарне ім’я новому власнику – американській інвестиційній компанії SMG Capital LLC. Сторони оцінили угоду у 50 мільйонів доларів США.
У Gemfields пояснили, що продаж бренду не пов’язаний із кризою, а є частиною стратегічного фокусу. Компанія прагне зосередитися на основній діяльності - видобутку дорогоцінного каміння, зокрема смарагдів у Замбії та рубінів у Мозамбіку. Такий крок, за словами представників Gemfields, допоможе покращити баланс і ефективніше інвестувати у видобувні проєкти.
Fabergе, заснований у 1842 році Карлом Фаберже, здобув світову славу завдяки неперевершеним ювелірним виробам, зокрема знаменитим великоднім яйцям, які створювались для російської імператорської родини. За більш ніж півтора століття бренд пережив кілька змін власників, але зберіг репутацію символу розкоші та вишуканості.
SMG Capital поки не розкриває деталі своїх планів щодо розвитку Fabergе, але, за даними галузевих експертів, новий власник може розширити присутність бренду на ринках Північної Америки та Близького Сходу, а також інвестувати у нові ювелірні колекції.
Таким чином, одна з найвідоміших ювелірних марок світу розпочинає новий етап своєї історії під американським управлінням.
