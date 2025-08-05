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The New York Times

Золото замість долара? Як політика Трампа вплинула на довіру до американської валюти у світі

Київ • УНН

 • 1580 перегляди

Глобальне зростання ціни на золото зумовлене протекціоністською політикою США, що підірвала довіру до долара. Інвестори та країни шукають альтернативи, переорієнтовуючись на золото та євро.

Золото замість долара? Як політика Трампа вплинула на довіру до американської валюти у світі

Глобальне зростання ціни на золото відбувається через дії США, зокрема через протекціоністську політику адміністрації президента Дональда Трампа: введення мит на китайські товари, тиск на глобальні торгівельні угоди та риторика торгівельної конфронтації суттєво підірвали довіру до долара як головної резервної валюти. Інвестори, які традиційно обирали долар для збереження активів, почали шукати альтернативу і знайшли її у золоті, таку думку у коментарі УНН щодо ситуації на глобальному ринку інвестицій висловив економіст Олег Пензин.

У серпні 2025 року ціна золота досягла рекордних 134 480 грн за тройську унцію. При тому, що ще чотири роки тому цей показник становив приблизно 70 000 грн. Така динаміка демонструє не просто зростання вартості активу, а зміну самого ставлення до нього на глобальному рівні, зазначає експерт.

Золото це форма збереження активів і, за великим рахунком, "тиха гавань". Якщо ви подивитеся на динаміку цін на золото, то найбільший стрибок цін на дорогоцінний метал відбувся тоді, коли Трамп почав проводити свою протекціоністську політику з введенням мит на товари з усього світу. Тож, долар, якому віддавали перевагу інвестори раніше, зараз став не таким стабільним та надійним. Відповідно, все більше великих фінансових гравців віддають перевагу золоту

- говорить Пензин.

Тенденція глобальної переорієнтації торкнулася не лише приватного сектору інвестицій, а й державних фінансових інституцій. Провідні економіки, зокрема, Китай, країни Південно-Східної Азії та Індія розпочали цілеспрямовану стратегію виведення частини валютних резервів з долара та переведення їх у євро та монетарне золото. Це створило стабільний і потужний попит на дорогоцінний метал, що й утримує нинішню цінову динаміку на піку та збільшує її, додає Пензин.

Ситуація буде невизначеною до остаточного підписання США торгівельних угод з тими країнами, якими вони хочуть вести санкції. Особливо це стосується Китаю. Майбутнє світової фінансової системи так чи інакше залежить від того, про що домовляться дві найбільші економіки світу – Китай і США. І тоді вже можна буде говорити, що там чекати по долару, що чекати по золоту, що там чекати по євро

- резюмує економіст.

Олег Пензин також підкреслив, що світові банки дотримуються диверсифікованої стратегії: резерви тримають у кількох валютах і металах. Крім золота, в обіг входять активи з платинової групи. Це підтверджує, що глобальні гравці готуються до нової архітектури фінансової системи, яка буде менш залежною від одного резервного активу.

Втім, в Україні ситуація з золотом інша. З початком повномасштабної війни Національний банк України фактично заблокував повноцінний обіг монетарного золота: операції обмежені, ювелірні майстерні не мають доступу до офіційного ринку, а приватні інвестори не можуть легально купити чи продати золоті злитки. Ба більше, в Україні не регулюється різниця між ціною покупки та продажу золота. Тож, по суті, інвестор ніяк не захищений від коливань ринку.

З огляду на це, українським інвесторам варто бути обережними з дорогоцінними металами. Без врегульованого ринку монетарного золота та за відсутності прозорості такі інвестиції можуть виявитися складними та неефективними. 

Водночас глобальні процеси свідчать про те що у світі відбувається валютна трансформація, де золото знову починає грати "першу скрипку". 

Нагадаємо

Попри зростання вартості монетарного золота, як методу збереження грошей, його популярність як ювелірного металу значно знизилась. Як зазначила в коментарі для УНН експерта у сфері фінансів Олена Сосєдка, найбільше це відобразилось на ключових ринках – Індії та Китаї. 

Ціни на золото на глобальному ринку стали настільки високими, що це знизило популярність на покупку золотих прикрас. Найбільше ці відобразилось на таких ключових ринках, як Індія та Китай, однак глобальне зниження попиту відчувається по всьому світу. Через зростання ціни колишні фанати золотих прикрас все більше надають перевагу іншим дорогоцінним металам. Натомість золото частіше розглядають, як спосіб збереження капіталу в умовах економічної нестабільності та високого рівня інфляції. А не як предмет повсякденного використання

- розповіла Олена Сосєдка.

Крім того, аналітики одного з найбільших і найвпливовіших інвестиційних банків у світі Goldman Sachs прогнозують – якщо долар продовжить падіння, вже до кінця 2025 року вартість золота сягне позначки $3 700 за тройську унцію.

Лілія Подоляк

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