$41.790.03
48.350.70
ukenru
Эксклюзив
10:48 • 1304 просмотра
Золото вместо доллара? Как политика Трампа повлияла на доверие к американской валюте в мире
10:24 • 11935 просмотра
Яблочный Спас 6 августа: главные традиции, запреты и что нести в церковьPhoto
10:08 • 11689 просмотра
Потери российской армии в Украине снизились до минимума с весны 2024 года - Минобороны БританииPhoto
09:54 • 11151 просмотра
В российских ударных дронах обнаружили индийские компоненты - Ермак
06:28 • 20814 просмотра
Массовое отравление детей произошло в лагере во Львовской области: 24 ребенка в больнице
05:35 • 54900 просмотра
Куда поехать на выходные: короткие путешествия по Украине, которые заряжают энергией
Эксклюзив
4 августа, 15:11 • 98278 просмотра
Сергей Кузьминых и фармацевтический рынок: где заканчивается забота о пациенте и начинается лоббизмPhoto
4 августа, 12:41 • 79067 просмотра
Австрийский суд разрешил Нафтогазу взыскать более 120 млн евро активов с рф
Эксклюзив
4 августа, 12:06 • 130101 просмотра
Стоимость золота растет. Почему глобальный спрос на драгоценный металл вырос, а на ювелирные украшения упал
4 августа, 11:14 • 158400 просмотра
Ключи от противовоздушной обороны – в руках кремля? Как решение Госавиаслужбы влияет на боеготовность Украины
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
3.4м/с
49%
752мм
Популярные новости
российский сбербанк расширяет влияние на оккупированных территориях Украины - ISW5 августа, 01:21 • 14122 просмотра
Война России против Украины стала войной Трампа - CNN5 августа, 01:56 • 35900 просмотра
Удар FPV-дрона по Запорожью: двое раненыхPhoto5 августа, 02:37 • 26314 просмотра
рф атаковала железную дорогу в Лозовой: поврежден вокзал, погиб механик, 10 пострадавшихPhoto05:15 • 22714 просмотра
В РФ нефтезавод компании "Роснефть" остановил половину мощностей, цены на бензин выросли до рекорда06:57 • 38028 просмотра
публикации
Дело о взятке при поставке медоборудования не мешает: нардеп Кузьминых появился на открытии медцентра на Житомирщине10:45 • 3024 просмотра
Яблочный Спас 6 августа: главные традиции, запреты и что нести в церковьPhoto10:24 • 11935 просмотра
Куда поехать на выходные: короткие путешествия по Украине, которые заряжают энергией05:35 • 54900 просмотра
Сергей Кузьминых и фармацевтический рынок: где заканчивается забота о пациенте и начинается лоббизмPhoto
Эксклюзив
4 августа, 15:11 • 98278 просмотра
Стоимость золота растет. Почему глобальный спрос на драгоценный металл вырос, а на ювелирные украшения упал
Эксклюзив
4 августа, 12:06 • 130101 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Олег Синегубов
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьковская область
Сумская область
Волынская область
Реклама
УНН Lite
Том Холланд показал первые кадры из нового фильма "Человек-паук: Новый день"Photo4 августа, 15:58 • 36938 просмотра
Хейли Бибер показала фото сына и призналась, что тяжело пережила неожиданную беременностьPhoto4 августа, 13:38 • 59803 просмотра
Гиганта быстрой моды Shein оштрафовали на миллион евро за гринвошинг - СМИ4 августа, 13:37 • 53785 просмотра
В четвертый раз стал отцом: Сергей Притула поделился трогательной фотографией с новорожденным сыномPhoto4 августа, 09:23 • 58443 просмотра
Пять интригующих сериалов-триллеров: что посмотреть в свободное времяVideo2 августа, 16:52 • 361269 просмотра
Актуальное
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Дія (сервис)
Беспилотный летательный аппарат
Нью-Йорк Таймс

Золото вместо доллара? Как политика Трампа повлияла на доверие к американской валюте в мире

Киев • УНН

 • 1342 просмотра

Глобальный рост цены на золото обусловлен протекционистской политикой США, подорвавшей доверие к доллару. Инвесторы и страны ищут альтернативы, переориентируясь на золото и евро.

Золото вместо доллара? Как политика Трампа повлияла на доверие к американской валюте в мире

Глобальный рост цен на золото происходит из-за действий США, в частности из-за протекционистской политики администрации президента Дональда Трампа: введение пошлин на китайские товары, давление на глобальные торговые соглашения и риторика торговой конфронтации существенно подорвали доверие к доллару как главной резервной валюте. Инвесторы, которые традиционно выбирали доллар для сохранения активов, начали искать альтернативу и нашли ее в золоте, такое мнение в комментарии УНН относительно ситуации на глобальном рынке инвестиций высказал экономист Олег Пендзин.

В августе 2025 года цена золота достигла рекордных 134 480 грн за тройскую унцию. При том, что еще четыре года назад этот показатель составлял примерно 70 000 грн. Такая динамика демонстрирует не просто рост стоимости актива, а изменение самого отношения к нему на глобальном уровне, отмечает эксперт.

Золото — это форма сохранения активов и, по большому счету, "тихая гавань". Если вы посмотрите на динамику цен на золото, то самый большой скачок цен на драгоценный металл произошел тогда, когда Трамп начал проводить свою протекционистскую политику с введением пошлин на товары со всего мира. Поэтому доллар, которому отдавали предпочтение инвесторы ранее, сейчас стал не таким стабильным и надежным. Соответственно, все больше крупных финансовых игроков отдают предпочтение золоту

- говорит Пендзин.

Тенденция глобальной переориентации коснулась не только частного сектора инвестиций, но и государственных финансовых институтов. Ведущие экономики, в частности, Китай, страны Юго-Восточной Азии и Индия начали целенаправленную стратегию вывода части валютных резервов из доллара и перевода их в евро и монетарное золото. Это создало стабильный и мощный спрос на драгоценный металл, что и удерживает нынешнюю ценовую динамику на пике и увеличивает ее, добавляет Пендзин.

Ситуация будет неопределенной до окончательного подписания США торговых соглашений с теми странами, которым они хотят ввести санкции. Особенно это касается Китая. Будущее мировой финансовой системы так или иначе зависит от того, о чем договорятся две крупнейшие экономики мира – Китай и США. И тогда уже можно будет говорить, что там ждать по доллару, что ждать по золоту, что там ждать по евро

- резюмирует экономист.

Олег Пендзин также подчеркнул, что мировые банки придерживаются диверсифицированной стратегии: резервы держат в нескольких валютах и металлах. Кроме золота, в оборот входят активы из платиновой группы. Это подтверждает, что глобальные игроки готовятся к новой архитектуре финансовой системы, которая будет менее зависимой от одного резервного актива.

Впрочем, в Украине ситуация с золотом иная. С началом полномасштабной войны Национальный банк Украины фактически заблокировал полноценный оборот монетарного золота: операции ограничены, ювелирные мастерские не имеют доступа к официальному рынку, а частные инвесторы не могут легально купить или продать золотые слитки. Более того, в Украине не регулируется разница между ценой покупки и продажи золота. Поэтому, по сути, инвестор никак не защищен от колебаний рынка.

Учитывая это, украинским инвесторам стоит быть осторожными с драгоценными металлами. Без урегулированного рынка монетарного золота и при отсутствии прозрачности такие инвестиции могут оказаться сложными и неэффективными.

В то же время глобальные процессы свидетельствуют о том, что в мире происходит валютная трансформация, где золото снова начинает играть "первую скрипку".

Напомним

Несмотря на рост стоимости монетарного золота как метода сохранения денег, его популярность как ювелирного металла значительно снизилась. Как отметила в комментарии для УНН эксперт в сфере финансов Елена Соседка, больше всего это отразилось на ключевых рынках – Индии и Китае.

Цены на золото на глобальном рынке стали настолько высокими, что это снизило популярность на покупку золотых украшений. Больше всего это отразилось на таких ключевых рынках, как Индия и Китай, однако глобальное снижение спроса ощущается по всему миру. Из-за роста цены бывшие фанаты золотых украшений все больше отдают предпочтение другим драгоценным металлам. Зато золото чаще рассматривают как способ сохранения капитала в условиях экономической нестабильности и высокого уровня инфляции. А не как предмет повседневного использования

- рассказала Елена Соседка.

Кроме того, аналитики одного из крупнейших и самых влиятельных инвестиционных банков в мире Goldman Sachs прогнозируют – если доллар продолжит падение, уже к концу 2025 года стоимость золота достигнет отметки $3 700 за тройскую унцию.

Лилия Подоляк

ЭкономикаНовости Мира
Дональд Трамп
Индия
Китай
Соединённые Штаты