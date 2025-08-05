Золото вместо доллара? Как политика Трампа повлияла на доверие к американской валюте в мире

Глобальный рост цен на золото происходит из-за действий США, в частности из-за протекционистской политики администрации президента Дональда Трампа: введение пошлин на китайские товары, давление на глобальные торговые соглашения и риторика торговой конфронтации существенно подорвали доверие к доллару как главной резервной валюте. Инвесторы, которые традиционно выбирали доллар для сохранения активов, начали искать альтернативу и нашли ее в золоте, такое мнение в комментарии УНН относительно ситуации на глобальном рынке инвестиций высказал экономист Олег Пендзин.

В августе 2025 года цена золота достигла рекордных 134 480 грн за тройскую унцию. При том, что еще четыре года назад этот показатель составлял примерно 70 000 грн. Такая динамика демонстрирует не просто рост стоимости актива, а изменение самого отношения к нему на глобальном уровне, отмечает эксперт.

Золото — это форма сохранения активов и, по большому счету, "тихая гавань". Если вы посмотрите на динамику цен на золото, то самый большой скачок цен на драгоценный металл произошел тогда, когда Трамп начал проводить свою протекционистскую политику с введением пошлин на товары со всего мира. Поэтому доллар, которому отдавали предпочтение инвесторы ранее, сейчас стал не таким стабильным и надежным. Соответственно, все больше крупных финансовых игроков отдают предпочтение золоту - говорит Пендзин.

Тенденция глобальной переориентации коснулась не только частного сектора инвестиций, но и государственных финансовых институтов. Ведущие экономики, в частности, Китай, страны Юго-Восточной Азии и Индия начали целенаправленную стратегию вывода части валютных резервов из доллара и перевода их в евро и монетарное золото. Это создало стабильный и мощный спрос на драгоценный металл, что и удерживает нынешнюю ценовую динамику на пике и увеличивает ее, добавляет Пендзин.

Ситуация будет неопределенной до окончательного подписания США торговых соглашений с теми странами, которым они хотят ввести санкции. Особенно это касается Китая. Будущее мировой финансовой системы так или иначе зависит от того, о чем договорятся две крупнейшие экономики мира – Китай и США. И тогда уже можно будет говорить, что там ждать по доллару, что ждать по золоту, что там ждать по евро - резюмирует экономист.

Олег Пендзин также подчеркнул, что мировые банки придерживаются диверсифицированной стратегии: резервы держат в нескольких валютах и металлах. Кроме золота, в оборот входят активы из платиновой группы. Это подтверждает, что глобальные игроки готовятся к новой архитектуре финансовой системы, которая будет менее зависимой от одного резервного актива.

Впрочем, в Украине ситуация с золотом иная. С началом полномасштабной войны Национальный банк Украины фактически заблокировал полноценный оборот монетарного золота: операции ограничены, ювелирные мастерские не имеют доступа к официальному рынку, а частные инвесторы не могут легально купить или продать золотые слитки. Более того, в Украине не регулируется разница между ценой покупки и продажи золота. Поэтому, по сути, инвестор никак не защищен от колебаний рынка.

Учитывая это, украинским инвесторам стоит быть осторожными с драгоценными металлами. Без урегулированного рынка монетарного золота и при отсутствии прозрачности такие инвестиции могут оказаться сложными и неэффективными.

В то же время глобальные процессы свидетельствуют о том, что в мире происходит валютная трансформация, где золото снова начинает играть "первую скрипку".

Напомним

Несмотря на рост стоимости монетарного золота как метода сохранения денег, его популярность как ювелирного металла значительно снизилась. Как отметила в комментарии для УНН эксперт в сфере финансов Елена Соседка, больше всего это отразилось на ключевых рынках – Индии и Китае.

Цены на золото на глобальном рынке стали настолько высокими, что это снизило популярность на покупку золотых украшений. Больше всего это отразилось на таких ключевых рынках, как Индия и Китай, однако глобальное снижение спроса ощущается по всему миру. Из-за роста цены бывшие фанаты золотых украшений все больше отдают предпочтение другим драгоценным металлам. Зато золото чаще рассматривают как способ сохранения капитала в условиях экономической нестабильности и высокого уровня инфляции. А не как предмет повседневного использования - рассказала Елена Соседка.

Кроме того, аналитики одного из крупнейших и самых влиятельных инвестиционных банков в мире Goldman Sachs прогнозируют – если доллар продолжит падение, уже к концу 2025 года стоимость золота достигнет отметки $3 700 за тройскую унцию.